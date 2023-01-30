Скалолазание, греко-римская и вольная борьба. Как готовят юных чемпионов в Марьиной Горке?

Новости Беларуси. Юные жители Пуховичского района завоевали два золота и два серебра на первенстве республики по спортивному скалолазанию, его принимал Гомель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивалась скорость и четкость. Сейчас ребята готовятся к области. Кстати, в районе успешно развивают и другие виды спорта. Оценила базу будущих чемпионов и Анна Куртасова.

В Марьиной Горке растят будущих спортсменов. Есть несколько перспективных направлений: баскетбол, футбол, легкая атлетика, греко-римская и вольная борьба. Но неважно, каким видом спорта ты занимаешься, перед основной тренировкой обязательна разминка.