Скалолазание, греко-римская и вольная борьба. Как готовят юных чемпионов в Марьиной Горке?
Новости Беларуси. Юные жители Пуховичского района завоевали два золота и два серебра на первенстве республики по спортивному скалолазанию, его принимал Гомель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивалась скорость и четкость. Сейчас ребята готовятся к области. Кстати, в районе успешно развивают и другие виды спорта.
Оценила базу будущих чемпионов и Анна Куртасова.
В Марьиной Горке растят будущих спортсменов. Есть несколько перспективных направлений: баскетбол, футбол, легкая атлетика, греко-римская и вольная борьба. Но неважно, каким видом спорта ты занимаешься, перед основной тренировкой обязательна разминка.
Анна Куртасова, корреспондент:
Борцы занимаются общей физической подготовкой. На специальных тренажерах выполняют силовые упражнения. На такой беговой дорожке вырабатывают выносливость и укрепляют мышцы ног.
В секции вольной борьбы – 75 воспитанников. В том числе девочки. На борцовском ковре им часто нет равных.
Подробнее в видео.
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