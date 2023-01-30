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Скалолазание, греко-римская и вольная борьба. Как готовят юных чемпионов в Марьиной Горке?

30 января 2023 15:07
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Новости Беларуси. Юные жители Пуховичского района завоевали два золота и два серебра на первенстве республики по спортивному скалолазанию, его принимал Гомель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивалась скорость и четкость. Сейчас ребята готовятся к области. Кстати, в районе успешно развивают и другие виды спорта.

Оценила базу будущих чемпионов и Анна Куртасова.

Скалолазание, греко-римская и вольная борьба. Как готовят юных чемпионов в Марьиной Горке?-1

В Марьиной Горке растят будущих спортсменов. Есть несколько перспективных направлений: баскетбол, футбол, легкая атлетика, греко-римская и вольная борьба. Но неважно, каким видом спорта ты занимаешься, перед основной тренировкой обязательна разминка.

Скалолазание, греко-римская и вольная борьба. Как готовят юных чемпионов в Марьиной Горке?-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Борцы занимаются общей физической подготовкой. На специальных тренажерах выполняют силовые упражнения. На такой беговой дорожке вырабатывают выносливость и укрепляют мышцы ног.

В секции вольной борьбы – 75 воспитанников. В том числе девочки. На борцовском ковре им часто нет равных.

Подробнее в видео.

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# Спортивные соревнования # Анна Куртасова # Андрей Науменко # Ольга Рак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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