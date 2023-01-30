Велоспорт. Анна Терех – четырёхкратная чемпионка Кубка России

В России завершился Кубок страны по велогонкам не треке. Высокие результаты на турнире продемонстрировала лидер нашей сборной Анна Терех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам старта в ее копилке сразу четыре золотые медали. В первый соревновательный день она совместно с партнершами выиграла командное преследование. Затем ей не было равных в индивидуальном пасьюте и омниуме. А в заключительный день белоруска в паре с Анастасией Киптиковой поднялась на высшую ступень пьедестала в мэдисоне. Кроме того, Терех переписала сразу три высших достижения. Она установила рекорд Беларуси, рекорд России и рекорд велотрека.

Еще один белорусский дуэт в составе Ирины Чуянковой и Таисии Носкович в мэдисоне поднялся на третью ступень пьедестала.