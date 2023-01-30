Волейбол. «Минчанка» прервала серию поражений в Суперлиге

Новости Беларуси. Трудовую и волевую победу в выездном матче открытого чемпионата России по волейболу одержала наша «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки таким образом не просто прервали 5-матчевую проигрышную серию, но и вернулись в зону плей-офф. Повержен был саратовский «Протон». Он, к слову, был фаворитом. Однако белорусок это не смутило. Они дважды уступали по ходу противостояния и дважды сравнивали. Итог 3:2 в нашу пользу. Причем укороченный сет получился почти как стандартный. Финальные цифры – 22:20.