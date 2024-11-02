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Белорусские конькобежцы завоевали две награды в заключительный день первого этапа Кубка России

02 ноября 2024 19:09
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В Коломне завершился первый этап Кубка России по конькобежному спорту с участием белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские конькобежцы завоевали две награды в заключительный день первого этапа Кубка России-1

Сегодня Екатерина Гагиева заняла первое место на дистанции 1,5 тысяча метров. На третью ступень пьедестала почета поднялся и Виктор Руденко. На аналогичной дистанции он уступил лишь 6 тысячных секунды серебряному призеру Олимпиады Даниилу Алдошкину, а также многократному чемпиону мира Павлу Кулижникову. К тому же Руденко установил личный рекорд для равнинных катков. Всего по итогам трех соревновательных дней в копилке национальной команды 9 медалей – четыре золота, три серебра и две бронзы.

# Спортивные соревнования

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