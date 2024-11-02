Белорусские конькобежцы завоевали две награды в заключительный день первого этапа Кубка России

Сегодня Екатерина Гагиева заняла первое место на дистанции 1,5 тысяча метров. На третью ступень пьедестала почета поднялся и Виктор Руденко. На аналогичной дистанции он уступил лишь 6 тысячных секунды серебряному призеру Олимпиады Даниилу Алдошкину, а также многократному чемпиону мира Павлу Кулижникову. К тому же Руденко установил личный рекорд для равнинных катков. Всего по итогам трех соревновательных дней в копилке национальной команды 9 медалей – четыре золота, три серебра и две бронзы.