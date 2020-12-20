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«Шли и будем идти вперёд». Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд на Рождественском кубке

20 декабря 2020 12:00
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Новости Беларуси. Под девизом «За сильную Беларусь». Сразу два мировых рекорда установили в Лиде на Рождественском турнире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Шли и будем идти вперёд». Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд на Рождественском кубке-1

Именитые белорусские силачи показали лучшие результаты в гиревом спринте и отжимании на брусьях. Прославленный белорусский спортсмен Вячеслав Хоронеко превзошел в этот раз самого себя. Он смог за 150 секунд поднять 24-килограммовую гирю одной рукой лежа 177 раз.

«Шли и будем идти вперёд». Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд на Рождественском кубке-4

Вячеслав Хоронеко, мастер спорта международного класса Беларуси по гиревому спорту:
Показать, что белорусы – сильный народ, выносливый, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие катаклизмы мы шли и будем идти вперед.

«Шли и будем идти вперёд». Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд на Рождественском кубке-7

На праздник спорта в Лиду съехались около 70 участников из разных регионов страны. Также здесь прошли соревнования «Армейский рывок», мастер-классы от рекордсменов и чемпионов мира, зрительский конкурс и выступление известных диджеев.

К слову, Рождественский турнир получил прописку именно в Лиде благодаря поддержке местной власти.

# Рекорды # Вячеслав Хоронеко # Фотофакт

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