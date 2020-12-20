«Шли и будем идти вперёд». Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд на Рождественском кубке

Новости Беларуси. Под девизом «За сильную Беларусь». Сразу два мировых рекорда установили в Лиде на Рождественском турнире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именитые белорусские силачи показали лучшие результаты в гиревом спринте и отжимании на брусьях. Прославленный белорусский спортсмен Вячеслав Хоронеко превзошел в этот раз самого себя. Он смог за 150 секунд поднять 24-килограммовую гирю одной рукой лежа 177 раз.

Вячеслав Хоронеко, мастер спорта международного класса Б еларуси по гиревому спорту: Показать, что белорусы – сильный народ, выносливый, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие катаклизмы мы шли и будем идти вперед.

На праздник спорта в Лиду съехались около 70 участников из разных регионов страны. Также здесь прошли соревнования «Армейский рывок», мастер-классы от рекордсменов и чемпионов мира, зрительский конкурс и выступление известных диджеев.

К слову, Рождественский турнир получил прописку именно в Лиде благодаря поддержке местной власти.