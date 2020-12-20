Спортсмен-силовик Сергей Заславский: «Ещё раз Беларусь однозначно будет записана в Книге рекордов Гиннесса»

Новости Беларуси. Под девизом «За сильную Беларусь». Сразу два мировых рекорда установили в Лиде на Рождественском турнире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Шли и будем идти вперёд». Вячеслав Хоронеко установил новый мировой рекорд на Рождественском кубке

Известный в нашей стране силовик Сергей Заславский установил рекорд Гиннесса в отжимании на параллельных брусьях с утяжелением 26 килограммов. За 30 секунд он повторил упражнение 35 раз.

Сергей Заславский, заместитель председателя совета ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь»:

Еще раз Беларусь однозначно будет записана в Книге рекордов Гиннесса в Лондоне. Лондон меня уже приглашал к себе какой-то рекорд установить, но я его буду устанавливать, когда немножко пандемия пойдет на спад. А так я нужен своей стране.