Школа Годиевой. Минск принимает международный турнир по художественной гимнастике

Международный турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Ларисы Годиевой давно стал традиционным для юных граций, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

В этом году он проводился уже в 34-й раз. Более 200 подрастающих спортсменок вышли на ковры, чтобы побороться за медали. Школа Годиевой – первая в Советском Союзе, которая специализировалась на воспитании юных художественных гимнасток. Традиции у СДЮШОР давние, но самое главное – преемственность поколений. Соревнования организуют и судят воспитанницы школы.

Марина Гончарова, главный судья соревнований:

Воспоминания самые теплые и яркие, с огромной благодарностью. Действительно это очень приятно, но и ответственно и почетно проводить уже не первый год эти соревнования в качестве главного судьи и, естественно, в статусе воспитанницы этой школы.

К слову о воспитанницах, их здесь целое созвездие. За время работы спортсменки школы Годиевой завоевали восемь медалей олимпийских игр и более 60 наград чемпионатов мира и Европы. С 2007 года турнир памяти Годиевой проводится при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси. Организация помогает СДЮШОР продолжать находить молодые дарования.

Вадим Грачев, заместитель председателя Профсоюзов Беларуси:

Это школа со своими традициями, ей исполняется 45 лет. И этот турнир, эти состязания проходят уже не первый год и занимают очень важное, центральное, значимое место в гимнастическом календаре. Потому что для многих юных граций именно этот турнир дает определенную путевку к высоким спортивным достижениям.