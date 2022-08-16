Виктория Азаренко о Цинциннати: «Здесь играют лучшие из лучших, это замечательный турнир высочайшего качества»

Виктория Азаренко победно стартовала на старейшем тысячнике в Цинциннати. В напряженном матче белоруска одолела эстонку Кайю Канепи со счетом 6:3, 4:6, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе нашей спортсменки шесть эйсов, также она допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.

Виктория Азаренко, участница турнира:

Она может показывать великолепный уровень и быть очень опасной. Я просто рада, что у меня получилось перевернуть ход встречи. Это было очень важно. Впереди много матчей, и мне важно найти ритм и продолжать играть. Я всегда говорила моим друзьям: «Если вам нужно выбрать один турнир, на который вы сможете пойти, то выбирайте Цинциннати». Здесь играют лучшие из лучших, это замечательный турнир высочайшего качества. Я люблю здесь выступать, и я рада вернуться.