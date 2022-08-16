Ирина Курочкина на тренировочном сборе в Стайках: «Форма пока средняя, набираю. У каждого есть чему научиться»

Новости Беларуси. Совместный тренировочный сбор Беларуси и России по женской вольной борьбе принимают Стайки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

50 девушек национальных команд готовятся к международному турниру трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Соревнования традиционно пройдут в середине сентября в Минске.

Гости приехали сильнейшим составом. Это чемпионы мира и Европы. Наша сборная также представлена первыми номерами.