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Ирина Курочкина на тренировочном сборе в Стайках: «Форма пока средняя, набираю. У каждого есть чему научиться»

16 августа 2022 14:58
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Новости Беларуси. Совместный тренировочный сбор Беларуси и России по женской вольной борьбе принимают Стайки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Ирина Курочкина на тренировочном сборе в Стайках: «Форма пока средняя, набираю. У каждого есть чему научиться»-1

50 девушек национальных команд готовятся к международному турниру трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Соревнования традиционно пройдут в середине сентября в Минске.  

Ирина Курочкина на тренировочном сборе в Стайках: «Форма пока средняя, набираю. У каждого есть чему научиться»-4

Гости приехали сильнейшим составом. Это чемпионы мира и Европы. Наша сборная также представлена первыми номерами.  

Ирина Курочкина на тренировочном сборе в Стайках: «Форма пока средняя, набираю. У каждого есть чему научиться»-7

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр по борьбе:  
Ощущаю себя хорошо. Форма пока средняя, набираю. У каждого есть чему научиться. Пытаемся где-то откорректировать, посмотреть, что-то взять новое.  

# Борьба # Ирина Курочкина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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