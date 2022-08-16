Теннис. Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Виктория Азаренко победно стартовала на старейшем тысячнике в Цинциннати. В напряженном матче белоруска одолела эстонку Кайю Канепи со счетом – 6:3, 4:6, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе нашей спортсменки 6 эйсов, также она допустила 9 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов.

Во втором круге болельщики могут стать свидетелями теннисного классико. В случае победы Серены Уияльмс над Эммой Радукану заклятые соперницы, белоруска и американка, встретятся в 25-й раз. Также 16 августа Азаренко вступит в борьбу в парном разряде в дуэте с Онс Жабер.

Еще одна наша спортсменка Александра Саснович не смогла преодолеть стартовый барьер и уступила американке Кэти Макнелли – 3:6, 6:3, 6:7.