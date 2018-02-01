«Честные имена российских спортсменов восстановлены»: Губерниев об оправдании 28 российских олимпийцев

Таким образом, Россия вернется на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи.

Также были восстановлены результаты оправданных спортсменов. Российским олимпийцам вернули девять наград, среди которых две золотые медали.

Новости России. Спортивный арбитражный суд полностью оправдал 28 российских спортсменов, а апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил спортсменов с тем, что их честные имена были восстановлены.

Дмитрий Губерниев:

А теперь в гражданские суды и многомиллионные иски!!! Большинство оправданы!!! Решение CAS!!!! Честные имена российских спортсменов восстановлены!!! Но кто вернёт потерянные годы, нервы, здоровье???? И в Корею не попасть!!! Решение МОК явно было политизированным!!! И никакой господдержки допинга в России!!! Решение по биатлонисткам позже!!!! Вперёд!!!

Еще Губерниев отметил, что эти победы «на века».