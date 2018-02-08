Какой будет церемония открытия Олимпийских игр? Репортаж СТВ из Пхёнчхана

Новости Беларуси. «Объединяющая страсть». Этот слоган уже совсем скоро зазвучит на языках почти сотни стран-участниц Олимпиады в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До торжественной церемонии открытия 23-х по счету зимних Игр остаются считанные часы. В Пхенчхане стопроцентная готовность. Атлеты – в предвкушении стартов. А в Беларуси за день до соревнований Президентский спортивный клуб объявил о начале традиционного проекта «Олимпийский выбор».

Юлия Бешанова, СТВ:

Несмотря на позднее время Южная Корея все еще не спит, на улицах ощущение праздника. Пхенчхан отсчитывает последние часы до старта зимних Олимпийских игр. По местному времени они начнутся уже сегодня. Журналисты п редстоящую церемонию открытия уже называют скромной. В ней примет участие рекордно малое количество актеров в истории – всего 2 тыс ячи человек . О рганизаторы обещают сделать ставку на высокие технологии.

С ценарий шоу по традиции держится в т айне. Но обещают настоящую зимнюю сказку, полную восточной гармонии. В ней расскажут о корейских традициях и попытаются донести идеи единства, мира и объединения. Юлия Бешанова:

И О лимпиада действительно объединяет. На паузу даже поставлен давний конфликт. Д в а государств а корейского полуострова выйдут на церемонию открытия под единым корейским флагом.

Белорусским знаменосцем станет фристайлистка Алла Цупер. В команде говорят, решение единогласное. Тем более, спортсменка собирается побороться в Пхенчхане за медали. 8 февраля стало известно, что фристайлисты прибыли в олимпийскую деревню и теперь вовсю готовятся к стартам: последнюю тренировку проведут на следующий день после открытия Олимпиады. Впрочем, на победу настроены абсолютно все атлеты. Но вот о медальных шансах говорят неохотно – лишнее давление на спортсменов накануне стартов не нужно. Но в чем точно можно не сомневаться нашей команде – так это в мощной поддержке. «Опыт сыграл роль»: знаменосец сборной Беларуси Алла Цупер об успехе, семье и олимпийском золоте

Юн К е н Док, Почетный консул Республики Беларусь в Республике Корея:

Вчера я тоже ездил в Пхенчхан и встречал белорусскую сборную. Конечно, я тоже буду болеть за Беларусь. Мы сейчас вместе с посольством подготовили небольшие подарки от нашей страны, потому что считаю, Олимпиада – это хороший повод рассказать о Беларуси.

И стало известно о старте в Беларуси традиционного проекта Президентского спортивного клуба в поддержку будущих звезд пьедестала «Олимпийский выбор». Каждый атлет, которому удастся покорить игровой олимп, получит возможность оказать спонсорскую помощь детско-юношеской школе. Какой – определит сам спортсмен. Как правило, выбирают те школы, где начиналась собственная карьера. Сумма напрямую зависит от успехов выступления. За первое место – 15 тысяч белорусских рублей, з а второе и третье – 10 и 7,5 тысяч рублей соответственно. Программа Олимпийских игр-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов?