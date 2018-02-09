Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр состоится в Пхёнчхане 9 февраля

Новости Беларуси. 9 февраля в корейском Пхёнчхане состоится грандиозная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменосцем сборной Беларуси станет фристайлистка, олимпийская чемпионка Алла Цупер. Всего в белорусской делегации 32 атлета, которые поборются за медали в шести видах спорта.

Первый соревновательный день с участием белорусов – уже завтра, 10 февраля. За время Игр будет разыграно 102 комплекта медалей в семи видах спорта.

К слову, сегодня в Беларуси выйдет в обращение почтовая марка, которую Министерство связи и информатизации выпустило в честь старта главного спортивного события.