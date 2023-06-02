В финальной серии ЧБ по мини-футболу ВРЗ обыграл «Столицу»

Поединок получился напряженным и зрелищным. В первом тайме дружины обменялись голами и ушли на перерыв с ничейными цифрами на табло – 1:1. Во втором отрезке на точный удар в створ ворот гомельчанина Заяц-Матиевского столичная команда ответила реализованным пенальти в исполнении Эдимара. В основное время матча была зафиксирована ничья – 2:2. Два овертайма также не выявили победителя. А в серии пенальти верх взял Гомель. Таким образом, ВРЗ сравнял счет в серии до трех побед – 1:1.

Анатолий Яновский, главный тренер ВРЗ:

Игра действительно была тяжелая. Легких тут и не может быть игр. К середине второго тайма чувствовалась усталость у ребят, много игр сыграли. На морально-волевых, молодцы, выдержали, выстояли здесь и победили в серии пенальти. Здесь, наверное, много было пиковых эпизодов матча: мы вели, соперник сравнивал, соперник поджал нас немножко в концовках. Я говорю: просто молодцы ребята, спасибо им большое, что выстояли.