Соболенко: я каждый раз стараюсь играть в свой лучший теннис

В третьем круге белоруска легко обыграла 82-ю в мировом топе Камилу Рахимову из России – 6:2, 6:2. Весь матч прошел под диктовку Арины, соперница смогла навязать борьбу лишь в конце второго сета. На разгром оппонентки Соболенко понадобилось чуть больше часа. Таким образом, наша спортсменка показала пока свой лучший результат на французском мэйджоре. До этого она трижды доходила до 1/16 финала. А также дважды уступала на более ранних стадиях.

Арина Соболенко, белорусская теннисистка:

Прекрасно чувствовать поддержку, а также иметь возможность находиться на этом корте. Играть здесь – это нечто особенное. «Ролан Гаррос» сильно отличается от Australian Open. Здорово иметь выигранный Grand Slam в своем активе. Это дает мне дополнительную веру в себя. Сейчас я каждый раз стараюсь играть в свой лучший теннис. Надеюсь, мне удастся показать себя с лучшей стороны здесь, в Париже.