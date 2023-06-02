В Молодечно проходит тестовый турнир по пляжному волейболу к II Играм стран СНГ

Беларусь в пляжном волейболе на II Играх стран СНГ представят как минимум по одной мужской и женской команде. Однако вполне возможно, что наша квота будет увеличена. И пока организационные вопросы находятся на стадии обсуждения, техническую готовность проверяют уже сейчас, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Молодечно начался второй этап чемпионата страны по волейболу на песке. Этот старт является тестовым к мультифоруму. Организация на уровне. Присутствуют даже волонтеры. Погода, конечно, к полноценному празднику не располагала. Поэтому старались выжать максимум из тех условий, которые есть. В турнир заявились 30 мужских пар и 19 женских. Среди них и те, кто будет защищать честь страны на Играх. У мужчин это Владимир Галота и Дмитрий Майоренко. У женщин – Ольга Абраменко и Надежда Тишкова. Оба тандема ведут целенаправленную подготовку к главной вехе в их карьере. А участие в тестовом старте – это игровая практика, которая явно лишней не будет.

Сергей Балотька, старший тренер мужской национальной команды по пляжному волейболу:

У нас еще есть два месяца, мы сможем подготовиться, я думаю, все будет хорошо. В июле мы планируем сбор с этой парой и с нашей парой Дедков / Петрушко. Поэтому, думаю, наверстаем, будет все хорошо.