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Шиманович уступила в первом поединке сборной Беларуси по теннису на Кубке Билли Джин Кинг

01 ноября 2021 15:47
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси начала выступление на Кубке Билли Джин Кинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее этот турнир был известен как Кубок Федерации.

В первом матче наши спортсменки столкнулись с командой Бельгии. Открыла противостояние Ирина Шиманович, которая, к сожалению, в своей встрече уступила.

Шиманович уступила в первом поединке сборной Беларуси по теннису на Кубке Билли Джин Кинг-1

После нее в борьбу включилась лидер команды Александра Саснович. Ее соперница – Элизе Мертенс, которая считалась безусловным фаворитом дуэли. Матч в эти минуты продолжается, соперницы играют третий сет. Но нужно констатировать, что наша теннисистка смогла навязать серьезную конкуренцию более мастеровитой оппонентке. Впереди еще как минимум парная встреча. Цвета флага будут защищать Александра Саснович и Вера Лапко. 

# Теннис # Александра Саснович # Вера Лапко # Элизе Мертенс # Фотофакт

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