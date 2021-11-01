Шиманович уступила в первом поединке сборной Беларуси по теннису на Кубке Билли Джин Кинг

Новости Беларуси. Сборная Беларуси начала выступление на Кубке Билли Джин Кинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее этот турнир был известен как Кубок Федерации.

В первом матче наши спортсменки столкнулись с командой Бельгии. Открыла противостояние Ирина Шиманович, которая, к сожалению, в своей встрече уступила.