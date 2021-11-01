Прямой эфир

Илья Ивашко обыграл Альберта Рамоса на теннисном турнире в Париже

01 ноября 2021 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Илья Ивашко – в 1/16 теннисного турнира категории ATP-1 000, проходящего в Париже. В стартовом раунде основы он обыграл испанца Альберта Рамоса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Илья Ивашко обыграл Альберта Рамоса на теннисном турнире в Париже-1

В первом сете белорус расправился с оппонентом без особых проблем. Но соперник не планировал сдаваться и смог навязать борьбу. Теннисисты шли плечом к плечу, но в конце концов Ивашко оказался сильнее. Финальный счет – 6:3, 7:6. Следующим оппонентом нашего спортсмена станет вторая ракетка мира и главный фаворит турнира – Даниил Медведев.  

# Теннис # Даниил Медведев # Илья Ивашко # Альберт Рамос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейболистки «Минчанки» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче российской суперлиги
01 ноября 2021 12:48

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче российской суперлиги

Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?
31 октября 2021 16:38

Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?

Белоруски завоевали бронзу на ЧМ по художественной гимнастике в Японии
31 октября 2021 13:29

Белоруски завоевали бронзу на ЧМ по художественной гимнастике в Японии