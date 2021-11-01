Илья Ивашко обыграл Альберта Рамоса на теннисном турнире в Париже

Новости Беларуси. Илья Ивашко – в 1/16 теннисного турнира категории ATP-1 000, проходящего в Париже. В стартовом раунде основы он обыграл испанца Альберта Рамоса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете белорус расправился с оппонентом без особых проблем. Но соперник не планировал сдаваться и смог навязать борьбу. Теннисисты шли плечом к плечу, но в конце концов Ивашко оказался сильнее. Финальный счет – 6:3, 7:6. Следующим оппонентом нашего спортсмена станет вторая ракетка мира и главный фаворит турнира – Даниил Медведев.