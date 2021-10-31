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Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?

31 октября 2021 16:38
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Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Алексей Бага.  

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Почему подхватили «Шахтер»? Вам стало их жалко?  

«Я был на тот момент без работы, поэтому с радостью откликнулся»  

Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?-1

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:  
Поступило предложение возглавить команду. Я был на тот момент без работы, поэтому с радостью откликнулся. Предложение работать в амбициозную команду, которая шла на первом месте, а в перспективе это участие в Еврокубках, сильный состав, история, база.  

Юлия Силипицкая:  
То есть у вас были корыстные цели?  

Алексей Бага:  
Ни в коем случае. Хотелось окунуться в работу, в эту атмосферу предматчевую, послематчевую. Хорошо дома – у меня прекрасные три дочки, супруга. Четыре девочки – это уже многовато, поэтому я засиделся в этом палисаднике, хотелось немножко с пацанами провести время.  

Юлия Силипицкая:  
Пацаны с Юго-Запада.  

Алексей Бага:  
Типа того. Там у нас всякие есть – и с Юго-Запада, и из Серебрянки.  

Юлия Силипицкая:  
Кстати, пацаны в Казахстане какие? Какой вообще там футбол? Раз вы уже туда съездили, поделитесь.  

Почерпнул опыт, как готовиться к играм, когда добираешься 10 часов  

Алексей Бага:  
Футбол везде одинаковый. Почерпнул прекрасный опыт, как готовиться к играм, когда добираешься 10 часов на самолете, на автобусе, как питаться, как восстанавливаться.  

Юлия Силипицкая:  
Как готовиться?  

Алексей Бага:  
Взять помягче подушку в автобус. Главное, чтобы самолет не трясло, потому что потом психология команды падает.  

Юлия Силипицкая:  
То есть все-таки команда перелетов боится?  

Алексей Бага:  
Разные есть ребята, конечно. География большая. Местные футболисты любят повозиться с мячом. Порой приходилось с этим бороться. Легионеры приезжают – надо было, чтобы они притерлись к этому всему. Разница во времени, кухня.  

Юлия Силипицкая:  
А наши все сразу понимают. Пришел, сказал – все.  

Алексей Бага:  
Наши прекрасно понимают. Сразу все едят.  

Юлия Силипицкая:  
К каждому какой-то ключик подобрали. Это ваша такая личная метода? Скажем, методика Баги.  

«Ко мне в номер была очередь, как в поликлинике по талончикам»  

Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?-4

Алексей Бага:  
Громко, чересчур громко. Прекрасная обойма, мастеровитые футболисты. Естественно, первое – это пообщаться с людьми, почувствовать, чем они дышат, что вообще внутри у каждого.  

Юлия Силипицкая:  
Команда обрела спокойствие. Вы со мной согласитесь?  

Алексей Бага:  
Пускай будет так, если со стороны это так выглядит. В первые сутки-двое, может, первые сутки после игры против «Энергетика», ко мне в номер была очередь, как в поликлинике по талончикам.  

Юлия Силипицкая:  
Я же вам не даром сказала, что можете сюда в белом халате прийти.  

Алексей Бага:  
Да, я был рад всех услышать, познакомиться с глазу на глаз.  

Юлия Силипицкая:  
Диагностику провели. И вы поставили на то, что самое главное – атмосфера в команде?  

«Коллектив здоров, боеспособен»  

Алексей Бага:  
Лечить ничего не надо. Коллектив здоров, боеспособен. Просто попали в такую полосу – были неудачи, во-первых, летом Еврокубковый прокол, потом на чемпионате недобор очков. Но еще раз говорю: кардинально что-то менять было нереально именно в плане футбола, игры и всего остального. Надо было выиграть одну-две игры. Этот свежий воздух к нам в форточку залетел, мы его поймали, этот победный воздух, и это объединило, люди поверили в мои слова, в меня, в себя прежде всего, в своего соседа, партнера.  

Юлия Силипицкая:  
Вы сегодня горняк.  

Алексей Бага:  
Ну, так нас называют. Наверное, я тоже горняк. Хотя у меня клаустрофобия, я боюсь туда спускаться.  

Юлия Силипицкая:  
Да вы что! У меня тоже клаустрофобия. Я думала, что я одна такая в жизни.  

Алексей Бага:  
Я и на лифтах практически не езжу.  

Юлия Силипицкая:  
Вы стартуете в Лиге чемпионов следующего сезона. У вас будет тактика такая же? В начале ничего не предпринимать и только исключительно на хороших эмоциях? Или толкнете как-то по-новому?  

Надо разобраться, кто идет с нами дальше, кто покинет команду  

Алексей Бага:  
Надо понимать, что до Лиги чемпионов, во-первых, дай бог здоровья, это будет полгода подготовки. Конечно, времени больше на все про все. Надо разобраться с людьми, кто идет с нами дальше, кто покинет команду, потому что есть и такие, и такие. Кто-то наверняка приедет, усилит команду, я уверен. Это могут быть и белорусские футболисты, легионеры. Понятно, что ты готовишься непосредственно ко всему сезону – кто у тебя в первом туре, кто будет в первом раунде Лиги чемпионов. Ты готовишь людей к сезону, организм их, какие-то требования – психологию, физику. Потом, естественно, уже с приходом того или иного игрового цикла, расписания. Там уже можно что-то поменять.  

Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?-7

Юлия Силипицкая:  
А что надо оставить?  

Алексей Бага:  
Очень много маленьких нюансиков, которые можно подергать и в итоге они приведут к результату. Этот момент – ждешь лета, жеребьевку.  

Юлия Силипицкая:  
Вы ждете?  

Алексей Бага:  
Да, уже сейчас жду.  

Юлия Силипицкая:  
Я правильно понимаю, у вас контракт лет на пять с «Шахтером» подписан?  

Алексей Бага:  
Да ну, нет. Нет такого, чтобы меня прям захомутали. Мы сейчас доиграем сезон, встретимся с руководством, поговорим обо всем. Тогда уже будет какая-то информация.  

Юлия Силипицкая:  
То есть кто поведет «Шахтер» к Лиге чемпионов – это интрига? 26 декабря я вас приглашаю, это как раз у нас последняя программа перед новым годом.  

Алексей Бага:  
Давайте, забронируйте мне местечко.  

Юлия Силипицкая:  
Бронирую. То есть вы нам расскажете, на сколько у вас контракт?  

Алексей Бага:  
Хорошо.  

Юлия Силипицкая:  
Все, отлично. И как все-таки вы поведете к Лиге чемпионов «Шахтер».  

Алексей Бага:  
Хорошо. Только по меню сначала пробежимся.  

Юлия Силипицкая:  
Если не «Шахтер», то кто?  

«Конечно, хочется поработать на больших стадионах»  

Алексей Бага:  
Сегодня я работаю в Солигорске, на 100 % должен это делать. Делать до последнего дня моего контракта и соглашения. Что будет дальше, опять же, очень тяжело говорить. Конечно, хочется поработать на больших стадионах, там, где 500 камер.  

Юлия Силипицкая:  
«Барса», кстати…  

Алексей Бага:  
Жару не люблю, испанский – тяжелый язык, не мое.  

Юлия Силипицкая:  
Ладно, «Манчестер Юнайтед» берите.  

Алексей Бага:  
Дождь. Всегда дождь.  

Юлия Силипицкая:  
Вот, какой вы привередливый!  

Алексей Бага:  
В принципе, это нормальное желание – работать в хорошем большом чемпионате.  

Юлия Силипицкая:  
А что в большом чемпионате вас больше завораживает? Может, зарплата?  

Алексей Бага:  
Нет, зарплата – дело такое. Зарплату можно получать и в совсем небольшом, где нет стадионов.  

Юлия Силипицкая:  
А вы бы смогли не получать зарплату и работать?  

Алексей Бага:  
Получают вообще по морде возле магазина, а зарплату зарабатывают. Прежде всего, конечно, удовольствие от работы должно быть. Все-таки профессия и так, на самом деле, тяжелая. Но когда удается достичь какого-то результата с единомышленниками – это большое удовольствие, такой приятный наркотик. Поэтому хочется, чтобы был баланс.  

Юлия Силипицкая:  
В детстве говорят: это кумиры. Есть ли у вас такое?  

Пеле знали все, но Зыгмантович, Михайличенко и Дасаев все равно сильнее  

Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?-10

Алексей Бага:  
Наверное, это, может быть, еще такое юношеское – кумир – когда мы писали на майках фамилии.  

Юлия Силипицкая:  
Вы какую писали фамилию?  

Алексей Бага:  
Я еще помню, мы в Уручье жили, отец военнослужащий, еще мы успели зацепить Михайличенко, Зыгмантовича, Дасаева тогда. Я не знаю, почему звезд европейских – может, тогда телевидения было поменьше, транслировали поменьше этого всего.  

Юлия Силипицкая:  
Нет, ну ладно, Пеле знали все.  

Алексей Бага:  
Пеле знали все, но перечисленные мной все равно сильнее. Зыгмантович, Михайличенко, Дасаев.  

Юлия Силипицкая:  
А если сейчас уже взрослый специалист?  

Алексей Бага:  
Сейчас кумиром не назовешь, но интересно смотреть за… В каждом чемпионате есть две-три личности, за которыми интересно смотреть.  

Юлия Силипицкая:  
Вам за кем интереснее?  

Алексей Бага:  
Сегодня, честно говорю, итальянский чемпионат перестал быть таким сухим, прагматичным. Сегодня шестерка-восьмерка команд – это «Лацио», «Наполи», «Рома», «Милан», «Аталанта» – это суперспециалисты, суперфутбол, много забивают, играют по-разному. Благо, пустили народ на стадионы сейчас в Италии. Смотреть – фантастика просто, приятно.  

Юлия Силипицкая:  
Я так понимаю, не просто смотрите, вы еще это берете на вооружение, то есть вы учитесь. Как вы раскладываете это?  

Алексей Бага:  
Кто-то в обороне, кто-то в атаке. Или ты смотришь одно, помощник попросил то.  

Юлия Силипицкая:  
Но вы знаете, как наш белорусский чемпионат сделать интересным?  

Как чемпионат Беларуси по футболу сделать интересным?  

Алексей Бага:  
Он и так интересный, мы сами его порой принижаем. Критиковать надо, вопросов нет. Вот, игра сейчас «Шахтер» – «Гомель». Прекрасная игра.  

Юлия Силипицкая:  
Конечно, «Шахтер» – «Гомель». Так, повторите еще раз такую игру нам.  

Алексей Бага:  
Понятно, тут много рецептов давать можно всяких. Но действительно лепить воздух не хочется.  

Юлия Силипицкая:  
А если не лепить воздух?  

Алексей Бага:  
Мы же должны говорить в совокупности. Это телевидение – пришел, сел на мягкий диван, попил пивка, попил чайку, съел бутербродик.  

Юлия Силипицкая:  
Если вы будете давать эксклюзивы, я буду на каждом вашем матче.  

Алексей Бага:  
Все, вот один уже есть. Ломитесь ко мне за эксклюзивами.  

Юлия Силипицкая:  
Ломиться или вы будете меня звать?  

Алексей Бага:  
Я буду на связи, хорошо. Скажем, есть турбо-час, для кого-то важный. Кто-то вылетает, кто-то борется за медали. Его освещать, накачивать, его показывать, писать даже, где-то сталкивать лбами, интервью.  

Юлия Силипицкая:  
Это моя работа, а ваша?  

«Тренеры не должны стоять на месте»  

Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?-13

Алексей Бага:  
Это да. Наша, естественно – тренеры не должны стоять на месте. Это не банальщина, смотреть какие-то новые тенденции на компьютере на примере, вводить это все в практику, разговаривать с футболистами, улучшать их физические качества. Много-много всего. Где-то оступился, пару замен сделал – и уже можешь остаться без работы.  

Юлия Силипицкая:  
Но это неправильно.  

Алексей Бага:  
Вот-вот, это большая проблема, об этом сейчас и в Англии много говорят. И посчитали все статистику, сколько работает в среднем тренер, почему снимают, кто этим руководит.  

Юлия Силипицкая:  
А кто этим, кстати, руководит?  

Алексей Бага:  
Естественно, руководители клубов хотят сразу в Лигу чемпионов, сразу всех обыгрывать.  

Юлия Силипицкая:  
Можно я задам вопрос моей молодой коллеги? Она говорит: как можно так хорошо играть в футбол, как последний матч, и так бездарно проигрывать в Лиге чемпионов? Что надо сделать, чтобы такого не получилось?  

Алексей Бага:  
Тут очень важный момент, что чемпионат ты играешь – это дистанция в 30 туров, оступившись в одном городе, можешь исправить через неделю в другом. А здесь у тебя есть конкретный соперник, за неделю две игры. Если ты на выезде или дома, не дай бог, проиграл, сыграл вничью – это другая психология, другой расклад. И, образно говоря, за неделю ты можешь потерять все. Тут может нога дрогнуть в любой момент.  

Юлия Силипицкая:  
Так, что будем делать, чтобы не дрогнула?  

Алексей Бага:  
Все нормально будет, все хорошо.  

Юлия Силипицкая:  
Закачаем.  

Алексей Бага:  
Закачаем психологию, закачаем ноги.  

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Юлия Силипицкая # Андрей Зыгмантович # Алексей Михайличенко # Ринат Дасаев # Пеле # Фотофакт

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