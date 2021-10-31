Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Алексей Бага.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Почему подхватили «Шахтер»? Вам стало их жалко?
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Алексей Бага.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Почему подхватили «Шахтер»? Вам стало их жалко?
Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:
Поступило предложение возглавить команду. Я был на тот момент без работы, поэтому с радостью откликнулся. Предложение работать в амбициозную команду, которая шла на первом месте, а в перспективе это участие в Еврокубках, сильный состав, история, база.
Юлия Силипицкая:
То есть у вас были корыстные цели?
Алексей Бага:
Ни в коем случае. Хотелось окунуться в работу, в эту атмосферу предматчевую, послематчевую. Хорошо дома – у меня прекрасные три дочки, супруга. Четыре девочки – это уже многовато, поэтому я засиделся в этом палисаднике, хотелось немножко с пацанами провести время.
Юлия Силипицкая:
Пацаны с Юго-Запада.
Алексей Бага:
Типа того. Там у нас всякие есть – и с Юго-Запада, и из Серебрянки.
Юлия Силипицкая:
Кстати, пацаны в Казахстане какие? Какой вообще там футбол? Раз вы уже туда съездили, поделитесь.
Алексей Бага:
Футбол везде одинаковый. Почерпнул прекрасный опыт, как готовиться к играм, когда добираешься 10 часов на самолете, на автобусе, как питаться, как восстанавливаться.
Юлия Силипицкая:
Как готовиться?
Алексей Бага:
Взять помягче подушку в автобус. Главное, чтобы самолет не трясло, потому что потом психология команды падает.
Юлия Силипицкая:
То есть все-таки команда перелетов боится?
Алексей Бага:
Разные есть ребята, конечно. География большая. Местные футболисты любят повозиться с мячом. Порой приходилось с этим бороться. Легионеры приезжают – надо было, чтобы они притерлись к этому всему. Разница во времени, кухня.
Юлия Силипицкая:
А наши все сразу понимают. Пришел, сказал – все.
Алексей Бага:
Наши прекрасно понимают. Сразу все едят.
Юлия Силипицкая:
К каждому какой-то ключик подобрали. Это ваша такая личная метода? Скажем, методика Баги.
Алексей Бага:
Громко, чересчур громко. Прекрасная обойма, мастеровитые футболисты. Естественно, первое – это пообщаться с людьми, почувствовать, чем они дышат, что вообще внутри у каждого.
Юлия Силипицкая:
Команда обрела спокойствие. Вы со мной согласитесь?
Алексей Бага:
Пускай будет так, если со стороны это так выглядит. В первые сутки-двое, может, первые сутки после игры против «Энергетика», ко мне в номер была очередь, как в поликлинике по талончикам.
Юлия Силипицкая:
Я же вам не даром сказала, что можете сюда в белом халате прийти.
Алексей Бага:
Да, я был рад всех услышать, познакомиться с глазу на глаз.
Юлия Силипицкая:
Диагностику провели. И вы поставили на то, что самое главное – атмосфера в команде?
Алексей Бага:
Лечить ничего не надо. Коллектив здоров, боеспособен. Просто попали в такую полосу – были неудачи, во-первых, летом Еврокубковый прокол, потом на чемпионате недобор очков. Но еще раз говорю: кардинально что-то менять было нереально именно в плане футбола, игры и всего остального. Надо было выиграть одну-две игры. Этот свежий воздух к нам в форточку залетел, мы его поймали, этот победный воздух, и это объединило, люди поверили в мои слова, в меня, в себя прежде всего, в своего соседа, партнера.
Юлия Силипицкая:
Вы сегодня горняк.
Алексей Бага:
Ну, так нас называют. Наверное, я тоже горняк. Хотя у меня клаустрофобия, я боюсь туда спускаться.
Юлия Силипицкая:
Да вы что! У меня тоже клаустрофобия. Я думала, что я одна такая в жизни.
Алексей Бага:
Я и на лифтах практически не езжу.
Юлия Силипицкая:
Вы стартуете в Лиге чемпионов следующего сезона. У вас будет тактика такая же? В начале ничего не предпринимать и только исключительно на хороших эмоциях? Или толкнете как-то по-новому?
Алексей Бага:
Надо понимать, что до Лиги чемпионов, во-первых, дай бог здоровья, это будет полгода подготовки. Конечно, времени больше на все про все. Надо разобраться с людьми, кто идет с нами дальше, кто покинет команду, потому что есть и такие, и такие. Кто-то наверняка приедет, усилит команду, я уверен. Это могут быть и белорусские футболисты, легионеры. Понятно, что ты готовишься непосредственно ко всему сезону – кто у тебя в первом туре, кто будет в первом раунде Лиги чемпионов. Ты готовишь людей к сезону, организм их, какие-то требования – психологию, физику. Потом, естественно, уже с приходом того или иного игрового цикла, расписания. Там уже можно что-то поменять.
Юлия Силипицкая:
А что надо оставить?
Алексей Бага:
Очень много маленьких нюансиков, которые можно подергать и в итоге они приведут к результату. Этот момент – ждешь лета, жеребьевку.
Юлия Силипицкая:
Вы ждете?
Алексей Бага:
Да, уже сейчас жду.
Юлия Силипицкая:
Я правильно понимаю, у вас контракт лет на пять с «Шахтером» подписан?
Алексей Бага:
Да ну, нет. Нет такого, чтобы меня прям захомутали. Мы сейчас доиграем сезон, встретимся с руководством, поговорим обо всем. Тогда уже будет какая-то информация.
Юлия Силипицкая:
То есть кто поведет «Шахтер» к Лиге чемпионов – это интрига? 26 декабря я вас приглашаю, это как раз у нас последняя программа перед новым годом.
Алексей Бага:
Давайте, забронируйте мне местечко.
Юлия Силипицкая:
Бронирую. То есть вы нам расскажете, на сколько у вас контракт?
Алексей Бага:
Хорошо.
Юлия Силипицкая:
Все, отлично. И как все-таки вы поведете к Лиге чемпионов «Шахтер».
Алексей Бага:
Хорошо. Только по меню сначала пробежимся.
Юлия Силипицкая:
Если не «Шахтер», то кто?
Алексей Бага:
Сегодня я работаю в Солигорске, на 100 % должен это делать. Делать до последнего дня моего контракта и соглашения. Что будет дальше, опять же, очень тяжело говорить. Конечно, хочется поработать на больших стадионах, там, где 500 камер.
Юлия Силипицкая:
«Барса», кстати…
Алексей Бага:
Жару не люблю, испанский – тяжелый язык, не мое.
Юлия Силипицкая:
Ладно, «Манчестер Юнайтед» берите.
Алексей Бага:
Дождь. Всегда дождь.
Юлия Силипицкая:
Вот, какой вы привередливый!
Алексей Бага:
В принципе, это нормальное желание – работать в хорошем большом чемпионате.
Юлия Силипицкая:
А что в большом чемпионате вас больше завораживает? Может, зарплата?
Алексей Бага:
Нет, зарплата – дело такое. Зарплату можно получать и в совсем небольшом, где нет стадионов.
Юлия Силипицкая:
А вы бы смогли не получать зарплату и работать?
Алексей Бага:
Получают вообще по морде возле магазина, а зарплату зарабатывают. Прежде всего, конечно, удовольствие от работы должно быть. Все-таки профессия и так, на самом деле, тяжелая. Но когда удается достичь какого-то результата с единомышленниками – это большое удовольствие, такой приятный наркотик. Поэтому хочется, чтобы был баланс.
Юлия Силипицкая:
В детстве говорят: это кумиры. Есть ли у вас такое?
Алексей Бага:
Наверное, это, может быть, еще такое юношеское – кумир – когда мы писали на майках фамилии.
Юлия Силипицкая:
Вы какую писали фамилию?
Алексей Бага:
Я еще помню, мы в Уручье жили, отец военнослужащий, еще мы успели зацепить Михайличенко, Зыгмантовича, Дасаева тогда. Я не знаю, почему звезд европейских – может, тогда телевидения было поменьше, транслировали поменьше этого всего.
Юлия Силипицкая:
Нет, ну ладно, Пеле знали все.
Алексей Бага:
Пеле знали все, но перечисленные мной все равно сильнее. Зыгмантович, Михайличенко, Дасаев.
Юлия Силипицкая:
А если сейчас уже взрослый специалист?
Алексей Бага:
Сейчас кумиром не назовешь, но интересно смотреть за… В каждом чемпионате есть две-три личности, за которыми интересно смотреть.
Юлия Силипицкая:
Вам за кем интереснее?
Алексей Бага:
Сегодня, честно говорю, итальянский чемпионат перестал быть таким сухим, прагматичным. Сегодня шестерка-восьмерка команд – это «Лацио», «Наполи», «Рома», «Милан», «Аталанта» – это суперспециалисты, суперфутбол, много забивают, играют по-разному. Благо, пустили народ на стадионы сейчас в Италии. Смотреть – фантастика просто, приятно.
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, не просто смотрите, вы еще это берете на вооружение, то есть вы учитесь. Как вы раскладываете это?
Алексей Бага:
Кто-то в обороне, кто-то в атаке. Или ты смотришь одно, помощник попросил то.
Юлия Силипицкая:
Но вы знаете, как наш белорусский чемпионат сделать интересным?
Алексей Бага:
Он и так интересный, мы сами его порой принижаем. Критиковать надо, вопросов нет. Вот, игра сейчас «Шахтер» – «Гомель». Прекрасная игра.
Юлия Силипицкая:
Конечно, «Шахтер» – «Гомель». Так, повторите еще раз такую игру нам.
Алексей Бага:
Понятно, тут много рецептов давать можно всяких. Но действительно лепить воздух не хочется.
Юлия Силипицкая:
А если не лепить воздух?
Алексей Бага:
Мы же должны говорить в совокупности. Это телевидение – пришел, сел на мягкий диван, попил пивка, попил чайку, съел бутербродик.
Юлия Силипицкая:
Если вы будете давать эксклюзивы, я буду на каждом вашем матче.
Алексей Бага:
Все, вот один уже есть. Ломитесь ко мне за эксклюзивами.
Юлия Силипицкая:
Ломиться или вы будете меня звать?
Алексей Бага:
Я буду на связи, хорошо. Скажем, есть турбо-час, для кого-то важный. Кто-то вылетает, кто-то борется за медали. Его освещать, накачивать, его показывать, писать даже, где-то сталкивать лбами, интервью.
Юлия Силипицкая:
Это моя работа, а ваша?
Алексей Бага:
Это да. Наша, естественно – тренеры не должны стоять на месте. Это не банальщина, смотреть какие-то новые тенденции на компьютере на примере, вводить это все в практику, разговаривать с футболистами, улучшать их физические качества. Много-много всего. Где-то оступился, пару замен сделал – и уже можешь остаться без работы.
Юлия Силипицкая:
Но это неправильно.
Алексей Бага:
Вот-вот, это большая проблема, об этом сейчас и в Англии много говорят. И посчитали все статистику, сколько работает в среднем тренер, почему снимают, кто этим руководит.
Юлия Силипицкая:
А кто этим, кстати, руководит?
Алексей Бага:
Естественно, руководители клубов хотят сразу в Лигу чемпионов, сразу всех обыгрывать.
Юлия Силипицкая:
Можно я задам вопрос моей молодой коллеги? Она говорит: как можно так хорошо играть в футбол, как последний матч, и так бездарно проигрывать в Лиге чемпионов? Что надо сделать, чтобы такого не получилось?
Алексей Бага:
Тут очень важный момент, что чемпионат ты играешь – это дистанция в 30 туров, оступившись в одном городе, можешь исправить через неделю в другом. А здесь у тебя есть конкретный соперник, за неделю две игры. Если ты на выезде или дома, не дай бог, проиграл, сыграл вничью – это другая психология, другой расклад. И, образно говоря, за неделю ты можешь потерять все. Тут может нога дрогнуть в любой момент.
Юлия Силипицкая:
Так, что будем делать, чтобы не дрогнула?
Алексей Бага:
Все нормально будет, все хорошо.
Юлия Силипицкая:
Закачаем.
Алексей Бага:
Закачаем психологию, закачаем ноги.