Алексей Бага: почему согласился быть главным тренером «Шахтёра» и как будет выводить команду в Лигу чемпионов?

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Алексей Бага. Юлия Силипицкая, СТВ:

Почему подхватили «Шахтер»? Вам стало их жалко? «Я был на тот момент без работы, поэтому с радостью откликнулся»

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:

Поступило предложение возглавить команду. Я был на тот момент без работы, поэтому с радостью откликнулся. Предложение работать в амбициозную команду, которая шла на первом месте, а в перспективе это участие в Еврокубках, сильный состав, история, база. Юлия Силипицкая:

То есть у вас были корыстные цели? Алексей Бага:

Ни в коем случае. Хотелось окунуться в работу, в эту атмосферу предматчевую, послематчевую. Хорошо дома – у меня прекрасные три дочки, супруга. Четыре девочки – это уже многовато, поэтому я засиделся в этом палисаднике, хотелось немножко с пацанами провести время. Юлия Силипицкая:

Пацаны с Юго-Запада. Алексей Бага:

Типа того. Там у нас всякие есть – и с Юго-Запада, и из Серебрянки. Юлия Силипицкая:

Кстати, пацаны в Казахстане какие? Какой вообще там футбол? Раз вы уже туда съездили, поделитесь. Почерпнул опыт, как готовиться к играм, когда добираешься 10 часов Алексей Бага:

Футбол везде одинаковый. Почерпнул прекрасный опыт, как готовиться к играм, когда добираешься 10 часов на самолете, на автобусе, как питаться, как восстанавливаться. Юлия Силипицкая:

Как готовиться? Алексей Бага:

Взять помягче подушку в автобус. Главное, чтобы самолет не трясло, потому что потом психология команды падает. Юлия Силипицкая:

То есть все-таки команда перелетов боится? Алексей Бага:

Разные есть ребята, конечно. География большая. Местные футболисты любят повозиться с мячом. Порой приходилось с этим бороться. Легионеры приезжают – надо было, чтобы они притерлись к этому всему. Разница во времени, кухня. Юлия Силипицкая:

А наши все сразу понимают. Пришел, сказал – все. Алексей Бага:

Наши прекрасно понимают. Сразу все едят. Юлия Силипицкая:

К каждому какой-то ключик подобрали. Это ваша такая личная метода? Скажем, методика Баги. «Ко мне в номер была очередь, как в поликлинике по талончикам»

Алексей Бага:

Громко, чересчур громко. Прекрасная обойма, мастеровитые футболисты. Естественно, первое – это пообщаться с людьми, почувствовать, чем они дышат, что вообще внутри у каждого. Юлия Силипицкая:

Команда обрела спокойствие. Вы со мной согласитесь? Алексей Бага:

Пускай будет так, если со стороны это так выглядит. В первые сутки-двое, может, первые сутки после игры против «Энергетика», ко мне в номер была очередь, как в поликлинике по талончикам. Юлия Силипицкая:

Я же вам не даром сказала, что можете сюда в белом халате прийти. Алексей Бага:

Да, я был рад всех услышать, познакомиться с глазу на глаз. Юлия Силипицкая:

Диагностику провели. И вы поставили на то, что самое главное – атмосфера в команде? «Коллектив здоров, боеспособен» Алексей Бага:

Лечить ничего не надо. Коллектив здоров, боеспособен. Просто попали в такую полосу – были неудачи, во-первых, летом Еврокубковый прокол, потом на чемпионате недобор очков. Но еще раз говорю: кардинально что-то менять было нереально именно в плане футбола, игры и всего остального. Надо было выиграть одну-две игры. Этот свежий воздух к нам в форточку залетел, мы его поймали, этот победный воздух, и это объединило, люди поверили в мои слова, в меня, в себя прежде всего, в своего соседа, партнера. Юлия Силипицкая:

Вы сегодня горняк. Алексей Бага:

Ну, так нас называют. Наверное, я тоже горняк. Хотя у меня клаустрофобия, я боюсь туда спускаться. Юлия Силипицкая:

Да вы что! У меня тоже клаустрофобия. Я думала, что я одна такая в жизни. Алексей Бага:

Я и на лифтах практически не езжу. Юлия Силипицкая:

Вы стартуете в Лиге чемпионов следующего сезона. У вас будет тактика такая же? В начале ничего не предпринимать и только исключительно на хороших эмоциях? Или толкнете как-то по-новому? Надо разобраться, кто идет с нами дальше, кто покинет команду Алексей Бага:

Надо понимать, что до Лиги чемпионов, во-первых, дай бог здоровья, это будет полгода подготовки. Конечно, времени больше на все про все. Надо разобраться с людьми, кто идет с нами дальше, кто покинет команду, потому что есть и такие, и такие. Кто-то наверняка приедет, усилит команду, я уверен. Это могут быть и белорусские футболисты, легионеры. Понятно, что ты готовишься непосредственно ко всему сезону – кто у тебя в первом туре, кто будет в первом раунде Лиги чемпионов. Ты готовишь людей к сезону, организм их, какие-то требования – психологию, физику. Потом, естественно, уже с приходом того или иного игрового цикла, расписания. Там уже можно что-то поменять.

Юлия Силипицкая:

А что надо оставить? Алексей Бага:

Очень много маленьких нюансиков, которые можно подергать и в итоге они приведут к результату. Этот момент – ждешь лета, жеребьевку. Юлия Силипицкая:

Вы ждете? Алексей Бага:

Да, уже сейчас жду. Юлия Силипицкая:

Я правильно понимаю, у вас контракт лет на пять с «Шахтером» подписан? Алексей Бага:

Да ну, нет. Нет такого, чтобы меня прям захомутали. Мы сейчас доиграем сезон, встретимся с руководством, поговорим обо всем. Тогда уже будет какая-то информация. Юлия Силипицкая:

То есть кто поведет «Шахтер» к Лиге чемпионов – это интрига? 26 декабря я вас приглашаю, это как раз у нас последняя программа перед новым годом. Алексей Бага:

Давайте, забронируйте мне местечко. Юлия Силипицкая:

Бронирую. То есть вы нам расскажете, на сколько у вас контракт? Алексей Бага:

Хорошо. Юлия Силипицкая:

Все, отлично. И как все-таки вы поведете к Лиге чемпионов «Шахтер». Алексей Бага:

Хорошо. Только по меню сначала пробежимся. Юлия Силипицкая:

Если не «Шахтер», то кто? «Конечно, хочется поработать на больших стадионах» Алексей Бага:

Сегодня я работаю в Солигорске, на 100 % должен это делать. Делать до последнего дня моего контракта и соглашения. Что будет дальше, опять же, очень тяжело говорить. Конечно, хочется поработать на больших стадионах, там, где 500 камер. Юлия Силипицкая:

«Барса», кстати… Алексей Бага:

Жару не люблю, испанский – тяжелый язык, не мое. Юлия Силипицкая:

Ладно, «Манчестер Юнайтед» берите. Алексей Бага:

Дождь. Всегда дождь. Юлия Силипицкая:

Вот, какой вы привередливый! Алексей Бага:

В принципе, это нормальное желание – работать в хорошем большом чемпионате. Юлия Силипицкая:

А что в большом чемпионате вас больше завораживает? Может, зарплата? Алексей Бага:

Нет, зарплата – дело такое. Зарплату можно получать и в совсем небольшом, где нет стадионов. Юлия Силипицкая:

А вы бы смогли не получать зарплату и работать? Алексей Бага:

Получают вообще по морде возле магазина, а зарплату зарабатывают. Прежде всего, конечно, удовольствие от работы должно быть. Все-таки профессия и так, на самом деле, тяжелая. Но когда удается достичь какого-то результата с единомышленниками – это большое удовольствие, такой приятный наркотик. Поэтому хочется, чтобы был баланс. Юлия Силипицкая:

В детстве говорят: это кумиры. Есть ли у вас такое? Пеле знали все, но Зыгмантович, Михайличенко и Дасаев все равно сильнее

Алексей Бага:

Наверное, это, может быть, еще такое юношеское – кумир – когда мы писали на майках фамилии. Юлия Силипицкая:

Вы какую писали фамилию? Алексей Бага:

Я еще помню, мы в Уручье жили, отец военнослужащий, еще мы успели зацепить Михайличенко, Зыгмантовича, Дасаева тогда. Я не знаю, почему звезд европейских – может, тогда телевидения было поменьше, транслировали поменьше этого всего. Юлия Силипицкая:

Нет, ну ладно, Пеле знали все. Алексей Бага:

Пеле знали все, но перечисленные мной все равно сильнее. Зыгмантович, Михайличенко, Дасаев. Юлия Силипицкая:

А если сейчас уже взрослый специалист? Алексей Бага:

Сейчас кумиром не назовешь, но интересно смотреть за… В каждом чемпионате есть две-три личности, за которыми интересно смотреть. Юлия Силипицкая:

Вам за кем интереснее? Алексей Бага:

Сегодня, честно говорю, итальянский чемпионат перестал быть таким сухим, прагматичным. Сегодня шестерка-восьмерка команд – это «Лацио», «Наполи», «Рома», «Милан», «Аталанта» – это суперспециалисты, суперфутбол, много забивают, играют по-разному. Благо, пустили народ на стадионы сейчас в Италии. Смотреть – фантастика просто, приятно. Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, не просто смотрите, вы еще это берете на вооружение, то есть вы учитесь. Как вы раскладываете это? Алексей Бага:

Кто-то в обороне, кто-то в атаке. Или ты смотришь одно, помощник попросил то. Юлия Силипицкая:

Но вы знаете, как наш белорусский чемпионат сделать интересным? Как чемпионат Беларуси по футболу сделать интересным? Алексей Бага:

Он и так интересный, мы сами его порой принижаем. Критиковать надо, вопросов нет. Вот, игра сейчас «Шахтер» – «Гомель». Прекрасная игра. Юлия Силипицкая:

Конечно, «Шахтер» – «Гомель». Так, повторите еще раз такую игру нам. Алексей Бага:

Понятно, тут много рецептов давать можно всяких. Но действительно лепить воздух не хочется. Юлия Силипицкая:

А если не лепить воздух? Алексей Бага:

Мы же должны говорить в совокупности. Это телевидение – пришел, сел на мягкий диван, попил пивка, попил чайку, съел бутербродик. Юлия Силипицкая:

Если вы будете давать эксклюзивы, я буду на каждом вашем матче. Алексей Бага:

Все, вот один уже есть. Ломитесь ко мне за эксклюзивами. Юлия Силипицкая:

Ломиться или вы будете меня звать? Алексей Бага:

Я буду на связи, хорошо. Скажем, есть турбо-час, для кого-то важный. Кто-то вылетает, кто-то борется за медали. Его освещать, накачивать, его показывать, писать даже, где-то сталкивать лбами, интервью. Юлия Силипицкая:

Это моя работа, а ваша? «Тренеры не должны стоять на месте»