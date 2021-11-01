Волейболистки «Минчанки» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче российской суперлиги

Уступив первый сет, наши спортсменки смогли собраться и сначала вернуть на табло равновесие, а потом и вовсе вырваться в лидеры. Ключевой оказалась четвертая партия. Она поначалу благоприятно складывалась для хозяек, но белорусские девушки мириться с этим не стали и вырвали победу. Финальный счет 3:1, подопечные Станислава Саликова сильнее. Для команды нынешняя виктория стала второй в рамках чемпионата. С шестью очками столичные волейболистки занимают девятое место в турнирной таблице.