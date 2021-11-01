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Волейболистки «Минчанки» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче российской суперлиги

01 ноября 2021 12:48
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» без проблем взяли верх над командой «Заречье-Одинцово» в гостевом матче российской суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче российской суперлиги-1

Уступив первый сет, наши спортсменки смогли собраться и сначала вернуть на табло равновесие, а потом и вовсе вырваться в лидеры. Ключевой оказалась четвертая партия. Она поначалу благоприятно складывалась для хозяек, но белорусские девушки мириться с этим не стали и вырвали победу. Финальный счет 3:1, подопечные Станислава Саликова сильнее. Для команды нынешняя виктория стала второй в рамках чемпионата. С шестью очками столичные волейболистки занимают девятое место в турнирной таблице.  

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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