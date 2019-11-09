Александр Глеб: «У нас не так со сборной – что-то не так»

Александр Глеб, футболист:

У нас не так со сборной – что-то не так. В принципе, тот же БАТЭ в последние годы и в еврокубках участвовал. И моментом добивались хороших результатов, проходили в группу. Не выходили из группы Лиги чемпионов, но квалифицировались. Этот год – он неудачный. Надеюсь, что следующий год будет гораздо лучше. У белорусских клубов тоже. Я не знаю, «Динамо-Брест» может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в следующем году.

Полностью интервью смотрите на телеканале «РТР-Беларусь» 10 ноября в 21:15.