Всю сборную снимать не станут. Как в Пекине будут поступать с заражёнными коронавирусом спортсменами?

Отмечается, что в случае болезни одного из членов команды вся сборная не будет снята с турнира. Однако будет применен специальный протокол. Согласно ему, близкими контактами считаются те, кто имел контакт длительностью 15 и более минут с зараженным, в пределах одного метра, без маски на лице.