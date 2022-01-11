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Всю сборную снимать не станут. Как в Пекине будут поступать с заражёнными коронавирусом спортсменами?

11 января 2022 13:04
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Новости Китая. Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине представил свод правил в случае заражения коронавирусом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Всю сборную снимать не станут. Как в Пекине будут поступать с заражёнными коронавирусом спортсменами?-1

Отмечается, что в случае болезни одного из членов команды вся сборная не будет снята с турнира. Однако будет применен специальный протокол. Согласно ему, близкими контактами считаются те, кто имел контакт длительностью 15 и более минут с зараженным, в пределах одного метра, без маски на лице.  

Всю сборную снимать не станут. Как в Пекине будут поступать с заражёнными коронавирусом спортсменами?-4

Спортсмены, подтвержденные как близкие контакты, обязаны соблюдать карантин, постоянно носить маску, принимать пищу в одиночестве, держать дистанцию в два метра от остальных людей, проверять температуру тела три раза в день, сдавать ПЦР-тесты каждые 12 часов и за 6 часов до соревнований.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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