Всю сборную снимать не станут. Как в Пекине будут поступать с заражёнными коронавирусом спортсменами?

Новости Китая. Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине представил свод правил в случае заражения коронавирусом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Китая. Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине представил свод правил в случае заражения коронавирусом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отмечается, что в случае болезни одного из членов команды вся сборная не будет снята с турнира. Однако будет применен специальный протокол. Согласно ему, близкими контактами считаются те, кто имел контакт длительностью 15 и более минут с зараженным, в пределах одного метра, без маски на лице.
Спортсмены, подтвержденные как близкие контакты, обязаны соблюдать карантин, постоянно носить маску, принимать пищу в одиночестве, держать дистанцию в два метра от остальных людей, проверять температуру тела три раза в день, сдавать ПЦР-тесты каждые 12 часов и за 6 часов до соревнований.