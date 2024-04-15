Определились все пары полуфинала женского ЧБ по баскетболу

Определились все пары полуфинальной стадии женского чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий чемпион страны «Горизонт» встретится с серебряным медалистом гродненской «Олимпией». В 1/4 минчанки победили гродненскую «Викторию», а их соперницы были сильнее «Гомельских рысей». Вторую полуфинальную пару составили лидер нынешнего сезона клуб «Минск» и воспитанницы столичного РГУОР.

В регулярном чемпионате команда Андрея Вавлева одержала победы во всех 27 поединках, а в четвертьфинале дважды обыграла резервисток «Горизонта». РГУОР переиграл молодежную команду «Минска». Полуфинальные серии начнутся 18 апреля и продлятся до трех побед одной из команд.