Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче Кубка Президента

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» победили «Брест» в третьем матче финальной серии Кубка Президента. Противостояние проходило в городе над Бугом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой трети ни одной из дружин не удалось поразить ворота друг друга. Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Александр Подкарытов вывел «волков» вперед. А вскоре Сергей Кузнецов удвоил преимущество своей дружины. Нападающий хозяев Федор Качан сумел сократить отставание «зубров» до минимума. А на излете основного времени Сергей Шелег сравнял. Игра перешла в овертайм, который продлился всего три минуты, победу «Металлургу» принес Роман Достанко – 3:2.