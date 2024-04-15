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Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче Кубка Президента

15 апреля 2024 11:52
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Хоккеисты жлобинского «Металлурга» победили «Брест» в третьем матче финальной серии Кубка Президента. Противостояние проходило в городе над Бугом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче Кубка Президента-1

В первой трети ни одной из дружин не удалось поразить ворота друг друга. Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Александр Подкарытов вывел «волков» вперед. А вскоре Сергей Кузнецов удвоил преимущество своей дружины. Нападающий хозяев Федор Качан сумел сократить отставание «зубров» до минимума. А на излете основного времени Сергей Шелег сравнял. Игра перешла в овертайм, который продлился всего три минуты, победу «Металлургу» принес Роман Достанко – 3:2.

Подопечные Дмитрия Кравченко ведут в серии – 3:0. Четвертый поединок пройдет 16 апреля также в Бресте и начнется в 20:00.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Кравченко

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