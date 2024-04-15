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Брестское «Динамо» обеспечило себе третье место в турнирной таблице ЧБ

15 апреля 2024 13:46
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Футболисты брестского «Динамо» одержали третью крупную победу подряд в заключительном матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестское «Динамо» обеспечило себе третье место в турнирной таблице ЧБ-1

Подопечные Александра Бразевича разгромили у себя дома клуб «Минск» со счетом 3:0 и тем самым обеспечили себе третье место в турнирной таблице национального первенства. Лидируют же мозырская «Славия» и гродненский «Неман», в их активе по 12 баллов.

Брестское «Динамо» обеспечило себе третье место в турнирной таблице ЧБ-4

Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Чикида, забивший 5 мячей.

# Футбол Беларуси # Павел Чикида

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