Брестское «Динамо» обеспечило себе третье место в турнирной таблице ЧБ

Подопечные Александра Бразевича разгромили у себя дома клуб «Минск» со счетом 3:0 и тем самым обеспечили себе третье место в турнирной таблице национального первенства. Лидируют же мозырская «Славия» и гродненский «Неман», в их активе по 12 баллов.