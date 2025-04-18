Егор Шарангович отдал результативную передачу в последнем матче сезона за «Калгари» в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Огоньки» победили «Лос-Анджелес» – 5:1. Белорус оказался причастен к третьему голу. На площадке форвард провел 15 минут 21 секунду, нанес один бросок в створ и заблокировал неприятельский выстрел. Показатель полезности составил 0. В регулярке форвард принял участие в 73-х поединках, в которых набрал 32 бомбардирских балла. Это 17 голов и 15 ассистов. Он стал 4-м снайпером клуба. «Калгари» не попал в плей-офф.