Шамко рассказал о повышении зарплаты тренерам, планах Минспорта и подготовке ко II Евроиграм

Новости Беларуси. В Университете физкультуры прошло заседание коллегии Министерства спорта и туризма, в котором приняли участие более 600 разноплановых специалистов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь были подведены итоги работы отрасли за 2017 год и определены основные направления на будущее. Приоритетным вектором работы министерства будет подготовка ко вторым Европейским играм, которые стартуют в Минске в июне 2019. Кроме того, чиновники сосредоточат внимание на проблемах смены поколений и перехода из юниорского спорта во взрослый. На повестке дня остро стоит и вопрос материальной мотивации тренеров, особенно детских.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Беларуси:

Провели работу по повышению стимулов в спорте высших достижений. В текущем году завершим эту работу, она уже начата, для поднятия заработной платы спортивного резерва (это наши тренеры, которые готовят детей в спортивных школах). С середины этого года мы в новом формате начнем осуществлять свою деятельность. Безусловно, задачи, которые стоят перед министерством, будут основаны на подготовке нашей страны к Европейским играм. В прошлом году такая работа была начата, она сегодня находится в активной фазе. Текущий год будет ударным таким, я бы сказал, потому что очень много должно быть решено вопросов, начиная от организационных, заканчивая техническими.