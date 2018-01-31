Цуркин о Кубке Беларуси по плаванию: «К старту подошел с холодной головой»

Новости Беларуси. В Бресте 31 января стартовал Кубок страны по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем турнир носит статус международного – в город над Бугом прибыли спортсмены из России, Украины, Латвии, Узбекистана и Молдовы. Белорусы серьезно отнеслись к этому старту: участвуют лидеры сборной – Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и другие. В 2018 году у наших пловцов несколько серьезных соревнований – чемпионаты Европы (в том числе среди юниоров), а также третьи Юношеские Олимпийские игры. Кубок Беларуси является отбором на эти турниры.

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

На этом турнире мы надеемся, что наши ведущие спортсмены отберутся на европейский чемпионат, который пройдет летом этого года в Глазго. Отберутся на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут осенью в Буэнос-Айресе. Сегодня утренние старты показали, что спортсмены действительно готовы. Национальная команда проходила подготовку здесь, в этом бассейне на сборе. Я думаю, их результаты будут достойными.