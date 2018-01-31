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Цуркин о Кубке Беларуси по плаванию: «К старту подошел с холодной головой»

31 января 2018 22:24
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Новости Беларуси. В Бресте 31 января стартовал Кубок страны по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем турнир носит статус международного – в город над Бугом прибыли спортсмены из России, Украины, Латвии, Узбекистана и Молдовы. Белорусы серьезно отнеслись к этому старту: участвуют лидеры сборной – Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и другие. В 2018 году у наших пловцов несколько серьезных соревнований – чемпионаты Европы (в том числе среди юниоров), а также третьи Юношеские Олимпийские игры. Кубок Беларуси является отбором на эти турниры.

Цуркин о Кубке Беларуси по плаванию: «К старту подошел с холодной головой»-1

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
На этом турнире мы надеемся, что наши ведущие спортсмены отберутся на европейский чемпионат, который пройдет летом этого года в Глазго. Отберутся на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут осенью в Буэнос-Айресе. Сегодня утренние старты показали, что спортсмены действительно готовы. Национальная команда проходила подготовку здесь, в этом бассейне на сборе. Я думаю, их результаты будут достойными.

Цуркин о Кубке Беларуси по плаванию: «К старту подошел с холодной головой»-4

Евгений Цуркин, член национальной команды Беларуси по плаванию:
Что готовили, все получилось. К старту подошел с холодной головой. Я знаю, к чему я иду – это чемпионат Европы летний. Поэтому в такой немножко рабочей атмосфере проходят эти старты. По сути, я болел, я сейчас не в самой лучшей форме – я не брился. Но я знал, что мне позволит мое нынешнее состояние отобраться на этот чемпионат Европы, поэтому так и подходим к нему.

# Фотофакт # Плавание # Евгений Цуркин # Элла Селицкая

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