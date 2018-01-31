«Для нас это был матч-реванш». «Цмокі» уверенно обыграли «Сольноки Олай»

Новости Беларуси. Баскетболисты столичных «Цмоков» встретились с венгерским клубом «Сольноки Олай», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот поединок определил, кто из соперников сохранил шансы на выход в плей-офф Кубка FIBA, а кто после нынешнего этапа простится с турниром.

Выездное противостояние с «Сольноки» вышло для минчан едва ли не самым неудачным матчем в сезоне: «драконы» крупно уступили сопернику, набрав всего 45 очков. Благо в домашней игре подопечным Александра Крутикова удалось справиться с венгерской защитой. Уже к перерыву 47 очков в активе и 12 баллов перевеса.

Алексей Тростинецкий, игрок БК «Цмоки» (Минск):

Для нас все матчи важны. Сами знаете, мы проиграли им довольно много. для нас это был, можно сказать, матч-реванш. Мы были очень настроены. Плюс не получилось у нас, играя с ВЭФом на выезде.

Рижский матч с ВЭФом в рамках Лиги ВТБ, помимо неприятных впечатлений, принес и ряд травм, Александр Семенюк на поединок с «Сольноки» выходил в защитной маске – у игрока перелом носа. Участие Алексея Тростинецкого тоже до последнего было под вопросом, но врачи клуба сработали достойно, и форвард на игру вышел.