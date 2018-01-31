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Белорусские конькобежцы провели открытую тренировку перед ОИ-2018

31 января 2018 22:22
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы получили заряд позитива от своих болельщиков в преддверии Олимпиады. 31 января на льду «Минск-Арены» прошла открытая тренировка наших спортсменов перед отлетом на Игры-2018, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Заключительная обкатка домашнего льда и рейс на Пхенчхан.

Белорусские конькобежцы провели открытую тренировку перед ОИ-2018-1

В Южную Корею отправятся пятеро конькобежцев. Изначально в заявку были включены лишь Марина Зуева и Игнат Головатюк. Однако после отстранения от стартов ряда российских атлетов оргкомитет Игр выделил белорусам дополнительные квоты, которые заполнили Виталий и Татьяна Михайловы, а также Ксения Садовская.

Будет за кого поболеть и в шорт-треке: на дистанции 1500 метров выступит наш Максим Сергеев. Представители конькобежных видов вступят в борьбу одними из первых среди белорусских спортсменов.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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