Открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике. Результаты второго дня соревнований

В «Стайках» продолжается открытый Кубок Беларуси по спортивной гимнастике. Участие в нем принимают сильнейшие атлеты Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день на ковер вышли женщины. И в командном, и в личном многоборье победа досталась нашим гостям. Олимпийская чемпионка Токио 17-летняя Виктория Листунова возглавила итоговый индивидуальный протокол. Лучшей из белорусок стала Дарья Жуковская. У нее восьмая позиция. Девушка уступила победительнице более 7 баллов. Гости отмечают высокую конкуренцию и хорошую организацию.

Алена Глотова, бронзовый призер турнира в личном многоборье (Россия):

Очень хороший зал, что есть помост это очень хорошо. Хорошие снаряды, очень мягкие, мне понравились, классные. Пока что есть разница, но я думаю, белорусская команда скоро очень близко будет к нам.

Татьяна Фролова, главный судья соревнований:

По-спортивному это очень бодрит наших спортсменов, но они на этом старте должны показать все свои программы в полном объеме. У многих спортсменов они довольно сильные в отдельных видах многоборья. Мы очень часто на соревнованиях сейчас пересекаемся с российскими спортсменами. Потому они друг друга знают, дружат вне стен спортивного зала. Переписываются в своих соцсетях. И здесь, когда они встречаются, пересекаются все вместе, то, конечно, поддержка идет и белорусским, и российским спортсменам.