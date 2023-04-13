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Гандболистки национальной сборной Беларуси обыграли молодёжную сборную России

13 апреля 2023 09:56
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Гандболистки национальной сборной Беларуси одержали вторую победу на международном товарищеском турнире в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболистки национальной сборной Беларуси обыграли молодёжную сборную России-1

Белоруски переиграли гандболисток молодежной сборной России, составленной из игроков до 19 лет, – 35:25. В стартовом матче главная белорусская дружина выиграла у сборной клубов Беларуси со счетом 36:27. Уже сегодня, 13 апреля, подопечные Александра Сытько завершат турнир встречей с молодежной сборной нашей страны (U-19). Напомним, участие в турнире принимают четыре женских коллектива. Три из Беларуси и один из России.

# Гандбол # Александр Сытько # Фотофакт

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