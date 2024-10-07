Прямой эфир

«Юность» одолела «Авиатор» в матче ЧБ по хоккею – другие результаты игрового дня

07 октября 2024 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В чемпионате Беларуси по хоккею не утихают игровые баталии. В расписании сегодняшнего вечера – три противостояния, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» одолела «Авиатор» в матче ЧБ по хоккею – другие результаты игрового дня-1

«Динамо-Молодечно» отправилось в Новополоцк к местному «Химику». Гости выдают стопроцентный результат и не знают поражений со старта сезона, а это уже десять матчей. Подопечные Игоря Руфа возглавляют турнирную таблицу текущего розыгрыша. Хозяева льда идут на третьем месте, имея в активе пять побед и столько же поражений. Это первая встреча команд в нынешнем сезоне. Лидирует «Динамо» – 3:2. В других матчах результаты следующие: «Юность» – «Авиатор» – 4:0, «Шахтер» – «Локомотив» – 0:1.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы
07 октября 2024 19:19

Обновились теннисные рейтинги – на каких позициях белорусы

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2025
07 октября 2024 19:18

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финальный раунд квалификации чемпионата мира – 2025

«Минчанка» проиграла «Ленинградке» в матче российской волейбольной Суперлиги
07 октября 2024 13:40

«Минчанка» проиграла «Ленинградке» в матче российской волейбольной Суперлиги