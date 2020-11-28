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Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу

28 ноября 2020 17:56
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Новости Беларуси. Чемпионом Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» обыграли «Минск» и опередили в турнирной таблице БАТЭ.

Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу-1

Судьба золота решалась в последнем туре, и больше шансов на новый титул имели борисовчане. Но в своем поединке они расписали ничью с минским «Динамо», отдав все карты в руки «Шахтеру». И он не спасовал. По ходу противостояния с «горожанами» «горняки» дважды уступали, но все же победили – 4:2. Причем свой третий мяч солигорский клуб забил на 93-й минуте, а последний и вовсе на 96-й.

Таким образом, «Шахтер» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси по футболу. С серебром – БАТЭ, с бронзой – жодинское «Торпедо».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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