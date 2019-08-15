«Шахтёр» сможет обыграть итальянский «Торино»? Что думают о матче болельщики

Новости Беларуси. На минском стадионе «Динамо» 15 августа проходит поединок солигорского «Шахтера» и итальянского «Торино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Федорцова, СТВ:

Перед подопечными Сергея Ташуева стоит сложная задача. Ведь в прошлый раз ребята проиграли итальянцам со счетом 0:5. А это значит, чтобы пройти дальше, нашим спортсменам нужно выиграть со счетом 6:0. Хотя сам Сергей Ташуев признался, что все реально. Специалисты очень скептически относятся к этому утверждению.

В Минск приехал автобус с болельщиками из Солигорска. Минчане тоже подтянулись на стадион.

Сергей Ташуев о встрече «Шахтёр» – «Торино»: «Постраемся ментально подготовиться»