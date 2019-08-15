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«Шахтёр» сможет обыграть итальянский «Торино»? Что думают о матче болельщики

15 августа 2019 17:52
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Новости Беларуси. На минском стадионе «Динамо» 15 августа проходит поединок солигорского «Шахтера» и итальянского «Торино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш корреспондент Наталья Федорцова с подробностями.

«Шахтёр» сможет обыграть итальянский «Торино»? Что думают о матче болельщики-1

«Шахтёр» сможет обыграть итальянский «Торино»? Что думают о матче болельщики-3

Наталья Федорцова, СТВ:
Перед подопечными Сергея Ташуева стоит сложная задача. Ведь в прошлый раз ребята проиграли итальянцам со счетом 0:5. А это значит, чтобы пройти дальше, нашим спортсменам нужно выиграть со счетом 6:0. Хотя сам Сергей Ташуев признался, что все реально. Специалисты очень скептически относятся к этому утверждению.

В Минск приехал автобус с болельщиками из Солигорска. Минчане тоже подтянулись на стадион.

Сергей Ташуев о встрече «Шахтёр» – «Торино»: «Постраемся ментально подготовиться»

Чего же они ждут от матча? Смотрите в видеоинформации.

«Шахтёр» сможет обыграть итальянский «Торино»? Что думают о матче болельщики-6

«Шахтёр» сможет обыграть итальянский «Торино»? Что думают о матче болельщики-8

«Шахтёр» сможет обыграть итальянский «Торино»? Что думают о матче болельщики-10

# Футбол Беларуси # Наталья Федорцова # Фотофакт

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