Александр Крутиков о победе над албанцами: «Нам удалось сбросить оцепенение»

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу одерживает вторую победу в предквалификации к Евробаскету – 2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Снова переиграны албанцы. Только на этот раз на своём паркете. Ударно команда Александра Крутикова провела стартовую четверть, заработав 31 бал против 14 албанских. В дальнейшем хозяева площадки только наращивали своё преимущество и довели дело до разгромной победы – 97 на 66.





Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Вы знаете, мы фрагментами играли очень даже неплохо. Нам удалось сбросить это оцепенение, которое было в игре с датчанами. Все-таки думали, что это у нас основной соперник.

Дал сегодня поиграть всем 12 ребятам, стараясь сохранить их силы до конца. Кое-что мне очень понравилось, в некоторых моментах в защите и в атаке мы не до конца действовали, как должны были.