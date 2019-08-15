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Александр Крутиков о победе над албанцами: «Нам удалось сбросить оцепенение»

15 августа 2019 09:03
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу одерживает вторую победу в предквалификации к Евробаскету – 2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Крутиков о победе над албанцами: «Нам удалось сбросить оцепенение»-1

Снова переиграны албанцы. Только на этот раз на своём паркете. Ударно команда Александра Крутикова провела стартовую четверть, заработав 31 бал против 14 албанских. В дальнейшем хозяева площадки только наращивали своё преимущество и довели дело до разгромной победы – 97 на 66.

Александр Крутиков о победе над албанцами: «Нам удалось сбросить оцепенение»-4



Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:
Вы знаете, мы фрагментами играли очень даже неплохо. Нам удалось сбросить это оцепенение, которое было в игре с датчанами. Все-таки думали, что это у нас основной соперник.

Дал сегодня поиграть всем 12 ребятам, стараясь сохранить их силы до конца. Кое-что мне очень понравилось, в некоторых моментах в защите и в атаке мы не до конца действовали, как должны были.

Александр Крутиков о победе над албанцами: «Нам удалось сбросить оцепенение»-7

Белорусы набирают два бала и захватывают лидерство в группе «А». Свой следующий поединок в рамках отбора дружина Александра Крутикова проведёт 17 августа против датчан.

# Баскетбол # Александр Крутиков # Фотофакт

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