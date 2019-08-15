Прямой эфир

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»

15 августа 2019 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Футбол европейского уровня снова в Беларуси. Два наших клуба готовятся провести ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»-1

Чемпион страны БАТЭ на «Борисов-Арене» принимает клуб «Сараево», а солигорский «Шахтер» на столичном стадионе «Динамо» попытается взять реванш у итальянского «Торино». Зрители в ожидании красивой игры и, естественно, побед.

С подробностями – Ирина Петыш.

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»-4

Ирина Петыш, СТВ:
Напомним, неделю назад подопечные Алексей Баги победили в гостях со счетом 2:1. Это значит, что у нашей команды есть преимущество. Букмекеры пророчат победу белорусскому клубу.

У «Сараево» все же есть все шансы отыграться. Сообщают, что около 13 тысяч человек посетят сегодняшнюю встречу.

Болельщики:

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»-7

Лига чемпионов – немного еще не наш уровень, еще надо подтянуть. А вот в Лиге Европы у нас уровень.

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»-10

Мы на самом деле сейчас не показываем тот футбол, который у нас был очень давно. Но все же мы идем от игры к игре. Строится команда, приходят новые ребята. Поэтому победа, только победа.

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»-13

Сегодня идти только в бой. Нам нужен проход дальше.

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»-16

Наш прогноз – 2:0. БАТЭ рвет, рвет обязательно.

Подробнее – в видеоинформации.

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»-19

«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»-21

# Футбол Беларуси # Ирина Петыш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Появится свой символ. Что ещё новое будет на Минском полумарафоне?
15 августа 2019 14:48

Появится свой символ. Что ещё новое будет на Минском полумарафоне?

Александр Крутиков о победе над албанцами: «Нам удалось сбросить оцепенение»
15 августа 2019 09:03

Александр Крутиков о победе над албанцами: «Нам удалось сбросить оцепенение»

Виктор Бекша о подготовке к ЧЕ: «Хотим показать хорошую игру»
14 августа 2019 21:02

Виктор Бекша о подготовке к ЧЕ: «Хотим показать хорошую игру»