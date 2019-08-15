«Наш прогноз – 2:0». БАТЭ принимает «Сараево»: что происходит около «Борисов-Арены»

Новости Беларуси. Футбол европейского уровня снова в Беларуси. Два наших клуба готовятся провести ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпион страны БАТЭ на «Борисов-Арене» принимает клуб «Сараево», а солигорский «Шахтер» на столичном стадионе «Динамо» попытается взять реванш у итальянского «Торино». Зрители в ожидании красивой игры и, естественно, побед.

Ирина Петыш, СТВ:

Напомним, неделю назад подопечные Алексей Баги победили в гостях со счетом 2:1. Это значит, что у нашей команды есть преимущество. Букмекеры пророчат победу белорусскому клубу.

У «Сараево» все же есть все шансы отыграться. Сообщают, что около 13 тысяч человек посетят сегодняшнюю встречу.

Болельщики: