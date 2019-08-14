Сергей Ташуев о встрече «Шахтёр» – «Торино»: «Постраемся ментально подготовиться»

Новости Беларуси. «Шахтер» готов дать бой! В преддверии ответного матча «Шахтер» – «Торино» прошла пресс-конференция главного тренера солигорчан – Сергея Ташуева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря, по заявлению тренера, на проблемы в составе, горняки рассчитывают на положительный результат. В игровую обойму добавился один из ключевых футболистов – Юлиус Сзоке, который был дисквалифицирован на предыдущий матч. Сегодня также прошла тренировка хозяев. Сильный дождь был отнюдь не помехой. Отметим, что обслужит игру румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску.





Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:

Сложность в том, что не хватает времени потренироваться. График жесткий очень идет, на 4 матча подряд. Готовиться нужно более фундаментально, более основательно. Если мы пробовали сыграть на сегодняшнем эффекте, так называемом, одну схему, и с ней справились, фланги перекрыли. Сейчас мы возвращаемся к своей схеме, она наиграна. Думаю, будет более целостная игра, более сбитая, более поставленная.

То, что не хватает времени подготовиться в эпизодах игры с «Торино», зная их сильные стороны, то это да. Постраемся во всяком случае ментально подготовиться. Я не буду до конца раскрывать ситуацию, но проблемы есть. Мы до конца еще сами не знаем...А так, в целом, состав сбит.