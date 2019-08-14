Прямой эфир

Сергей Ташуев о встрече «Шахтёр» – «Торино»: «Постраемся ментально подготовиться»

14 августа 2019 20:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Шахтер» готов дать бой! В преддверии ответного матча «Шахтер» – «Торино» прошла пресс-конференция главного тренера солигорчан – Сергея Ташуева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Ташуев о встрече «Шахтёр» – «Торино»: «Постраемся ментально подготовиться»-1

Несмотря, по заявлению тренера, на проблемы в составе, горняки рассчитывают на положительный результат. В игровую обойму добавился один из ключевых футболистов – Юлиус Сзоке, который был дисквалифицирован на предыдущий матч.

Сегодня также прошла тренировка хозяев. Сильный дождь был отнюдь не помехой. Отметим, что обслужит игру румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску.

Сергей Ташуев о встрече «Шахтёр» – «Торино»: «Постраемся ментально подготовиться»-4



Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:
Сложность в том, что не хватает времени потренироваться. График жесткий очень идет, на 4 матча подряд. Готовиться нужно более фундаментально, более основательно. Если мы пробовали сыграть на сегодняшнем эффекте, так называемом, одну схему, и с ней справились, фланги перекрыли. Сейчас мы возвращаемся к своей схеме, она наиграна. Думаю, будет более целостная игра, более сбитая, более поставленная.

Сергей Ташуев о встрече «Шахтёр» – «Торино»: «Постраемся ментально подготовиться»-6

То, что не хватает времени подготовиться в эпизодах игры с «Торино», зная их сильные стороны, то это да. Постраемся во всяком случае ментально подготовиться.

Я не буду до конца раскрывать ситуацию, но проблемы есть. Мы до конца еще сами не знаем...А так, в целом, состав сбит.

Сергей Ташуев о встрече «Шахтёр» – «Торино»: «Постраемся ментально подготовиться»-9

Напомним, что в первом матче итальянцы разгромили солигорчан – 5:0. Ответный матч состоится 15 августа в 20:00. Сыграют команды на стадионе в на минском стадионе «Динамо».

# Футбол Беларуси # Сергей Тушуев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются
13 августа 2019 20:15

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа – США: 10 наших спортсменов будут в команде, они там не затеряются

Стало известно, кто представит Беларусь на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах
13 августа 2019 19:29

Стало известно, кто представит Беларусь на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах

«Этот вид спорта не для слабых». Белорус Максим Ступакевич о бронзе на юношеском олимпийском фестивале в Баку
13 августа 2019 17:33

«Этот вид спорта не для слабых». Белорус Максим Ступакевич о бронзе на юношеском олимпийском фестивале в Баку