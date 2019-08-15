Появится свой символ. Что ещё новое будет на Минском полумарафоне?

Новости Беларуси. Обратный отсчёт начался для Минского полумарафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году он пройдёт 15 сентября и сегодня, ровно за месяц, организаторы рассказали о новшествах спортивного события. Презентованы медали, каждый год они разные. В композиции отражение нашли и спортивные стремления, и национальный колорит.

В этом году у полумарафона появился и свой символ. Это заяц, правда, ещё безымянный. Тому, кто предложит лучшее имя – в подарок и сам символ, и бесплатная регистрация на любую дистанцию марафона.

Увеличен и размер призового фонда – он вырос до 60 тысяч долларов. Но главное – Минский полумарафон впервые пройдёт под серебряным лейблом.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:

Сюда приезжала, когда мы имели бронзовый статус, целая комиссия, которая пристально рассматривала каждый вопрос. Это касается и трассы, ее сертификации. Это касается судейства, волонтерства, питьевых точек, выдачи номеров, регистрации, тайминга – массу вопросов, я сказал, около 40, которые мы должны на самом высочайшем уровне обеспечить.