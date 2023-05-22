«Шахтёр» подал апелляцию на решение АБФФ, а те лишили их ещё 5 очков

«Горняки» были лишены золота минувшего чемпионата, отстранены от участия в еврокубках. В качестве наказания с «Шахтера» будут сняты 50 очков в нынешнем и следующем сезонах, также солигорчане получили штраф в 370 тысяч рублей.

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Шахтер» подал апелляцию на решение Белорусской федерации футбола по делу о договорных матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В апелляции клуб указывает на то, что представители «Шахтера» не имели возможности своевременно ознакомиться с материалами дела, а также заявить письменную позицию с предоставлением доказательств и пояснений. В клубе также полагают, что вина «Шахтера» в совершении нарушений не подтверждена надлежащими доказательствами.

Между тем стало известно, что федерация футбола дополнительно лишила солигорский «Шахтер» в нынешнем сезоне еще 5 очков, «Энергетик-БГУ» – 3, «Белшину» – 1. Санкции наложены в рамках дела о манипулировании спортивными результатами в белорусском футболе.