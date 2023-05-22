Первенство Беларуси по теннису U18 проходит в Минске. Что говорит Александр Василевский?
Новости Беларуси. Минский центр олимпийского резерва принимает первенство Беларуси по теннису среди парней и девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На харде лучших определяют спортсмены, которые не смогли попасть на квалификацию к турниру серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции.
Отбор на гранд слэм начался в понедельник, 22 мая. Ребята, которые выступают в Минске, по возрасту уже способны принимать в нем участие. Сейчас им не хватает опыта, и они допускают ошибки, но на внутреннем чемпионате у них есть возможность окрепнуть и почувствовать себя уверенно.
В мировых турах уже стартовал грунтовый сезон. Именно на этом покрытии и выявляют победителей в первенствах страны всех возрастов. Такой выбор покрытия обусловлен соревновательным календарем.
Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:
Многие спортсмены после первенства Беларуси планируют участие именно в турнирах с покрытием хард. Поэтому, чтобы лучше подготовиться к международным турнирам, было принято решение сыграть на харде.
Практически все сильнейшие спортсмены этого возраста принимают участие в соревнованиях. Многие из ребят и девчонок участвуют в международных турнирах, выезжают за границу и представляют нашу страну на международной арене. Такие страны, как Турция, Египет, Тунис и другие, проводят турниры практически круглый год, и это позволят нашим спортсменам выезжать на соревнования.
В понедельник состоялись матчи первого круга одиночного разряда среди парней и девушек. А во вторник, 23 мая, на первенстве страны стартуют пары. Победители и призеры станут известны в воскресенье, 28 мая.