Первенство Беларуси по теннису U18 проходит в Минске. Что говорит Александр Василевский?

Новости Беларуси. Минский центр олимпийского резерва принимает первенство Беларуси по теннису среди парней и девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На харде лучших определяют спортсмены, которые не смогли попасть на квалификацию к турниру серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции.

Отбор на гранд слэм начался в понедельник, 22 мая. Ребята, которые выступают в Минске, по возрасту уже способны принимать в нем участие. Сейчас им не хватает опыта, и они допускают ошибки, но на внутреннем чемпионате у них есть возможность окрепнуть и почувствовать себя уверенно.

В мировых турах уже стартовал грунтовый сезон. Именно на этом покрытии и выявляют победителей в первенствах страны всех возрастов. Такой выбор покрытия обусловлен соревновательным календарем.