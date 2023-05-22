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ATP и ВТА обнародовали обновлённые рейтинги теннисистов

22 мая 2023 14:04
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ATP и ВТА обнародовали обновленные рейтинги теннисистов. Так, в мужском туре белорус Илья Ивашко потерял сразу 13 позиций и расположился на 86-й строке в табели о рангах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ATP и ВТА обнародовали обновлённые рейтинги теннисистов-1

Возглавил мужской реестр испанец Карлос Алькасар. В женском рейтинге наша Александра Саснович расположилась на 50-й строчке. Виктория Азаренко – 18-я. Арина Соболенко сохранила вторую позицию. Отметим, после «Ролан Гаррос» у Соболенко есть шанс стать первой ракеткой мира. Добиться этого белоруска сможет при любом результате, если действующая обладательница титула открытого чемпионата Франции Ига Швентек не дойдет до полуфинала.  

# Теннис # Александра Саснович # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Ига Швёнтек # Карлос Алькасар # Фотофакт

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