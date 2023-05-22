ATP и ВТА обнародовали обновлённые рейтинги теннисистов

ATP и ВТА обнародовали обновленные рейтинги теннисистов. Так, в мужском туре белорус Илья Ивашко потерял сразу 13 позиций и расположился на 86-й строке в табели о рангах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возглавил мужской реестр испанец Карлос Алькасар. В женском рейтинге наша Александра Саснович расположилась на 50-й строчке. Виктория Азаренко – 18-я. Арина Соболенко сохранила вторую позицию. Отметим, после «Ролан Гаррос» у Соболенко есть шанс стать первой ракеткой мира. Добиться этого белоруска сможет при любом результате, если действующая обладательница титула открытого чемпионата Франции Ига Швентек не дойдет до полуфинала.