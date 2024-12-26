27 декабря на «Минске-Арене» стартует Кубок Содружества по конькобежному спорту

Не на других посмотреть, а себя показать. С пятницы по воскресенье в Минске будут разыграны медали Кубка Содружества по конькобежному спорту. В соревнованиях примут участие все элитные атлеты из Беларуси и России, рассказали в программе «СТВ-Спорт»

Шанс проявить себя получит также подрастающее поколение. Но в первую очередь взоры устремлены к национальным командам. Международный союз конькобежцев недавно объявил о том, что наши представители смогут участвовать в олимпийском отборе. Поэтому сейчас вся подготовка и тренировочный процесс строится с проекцией на 2026 год.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Сейчас же мы проводим эти Кубки Содружества для того, чтобы посмотреть, как готовы наши конькобежцы. И у них эти турниры стоят в календаре как важные старты сезона, потому что для наших конькобежцев главный старт сезона – это чемпионат России, а контрольный старт – это чемпионат Беларуси. А Кубок Содружеств является международным стартом, который тоже относится к главным стартам сезона. И мы можем посмотреть вот сейчас, как бы уже середина сезона, меридиан, в какой форме находятся наши ребята.

Виталий Роговцев, старший тренер национальной команды по конькобежному спорту:

Мы специально с коллегами делали так, что все спортсмены будут в максимальной форме подходить к чемпионату России, и сразу же по локации очень удобно переехать в Минск и в этой же форме сбегать здорово второй старт. Поэтому, в любом случае, все спортсмены готовились к этим главным стартам, и, соответственно, очень здорово ложится наш Кубок Содружества, и все буквально после чемпионата России просто взяли и переехали сюда.

Традиционно сильнейшие будут выявлены на 5 дистанциях, а также в командных спринтах и масс-стартах. Конкуренция ожидается серьезная, ведь на дорожках появятся рекордсмены и призеры топ-турниров.