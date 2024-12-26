«Березина» обыграла «Цитадель» в матче женского чемпионата Беларуси по хоккею

26 декабря в женской хоккейной лиге состоялся поединок второго тура. «Березина» одержала первую победу в сезоне. К тому же с разгромным счетом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки обыграли фавориток, команду «Цитадель». Уже в первом периоде подопечные Константина Немирко обеспечили себе преимущество в четыре шайбы. Во втором отрезке они еще трижды поразили ворота своих визави. Заключительная треть осталась безголевой. Как итог более чем убедительная победа – 7:0. Пента-трик оформила Анна Бадеева.

Константин Немирко, главный тренер команды «Березина»: Конечно, в душе появилось понимание результата, которого мы достигли. Это дает психологическую устойчивость, команде в первую очередь. Потому что со своей стороны я видел, что недобираем очки по каким-то определенным нюансам. Не настолько мы отстаем, примерно все команды равны. Как только эти нюансы подкорректировались, сразу появился результат.

Вадим Клявзо, главный тренер команды «Цитадель»:

Очень хороший соперник, обычные девушки, которые заряжены, шли побеждать, плюс хороший вратарь. У нас турнир не скоротечный, четыре этапа. Поэтому это только одна игра второго этапа. Сделаем выводы и пойдем дальше.

В предпоследний день тура «Березина» сыграет с «Минчанкой». Начало в 17 часов.