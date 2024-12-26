В Белорусской федерации гандбола подвели итоги года. Мероприятие получилось теплым и семейным. Номинаций было несколько. К примеру, Дмитрий Камышик получил приз за верность и передачу своих знаний молодому поколению. Игрок шесть сезонов защищает цвета СКА и регулярно вызывается в сборную. Опыта ему не занимать. Дать совет – всегда пожалуйста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Камышик, игрок гандбольного клуба СКА: Мне нравится с молодыми ребятами работать, с ними всегда сам более энергичный. Да, конечно, когда со старшим поколением, своего возраста плюс-минус, ты всегда в своей тарелке, потому что это как твой дом родной. А тут каждый год приходится работать с новыми ребятами. Но меня только это закаляет.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Для гандбола у нас год получился. Прекрасно проходит чемпионат. Как мужской, так и женский. Есть команды, которые постоянно борются за первое и второе места, и целая плеяда команд, которые борются за все остальные места на равных. Что в женском, что в мужском гандболе. Очень рад, что мы открыли два новых клуба. В Минской области мужской и в Орше тоже. Думаю, что за этими ребятами хорошая перспектива и развитие.

Награду получил и наш телеканал. СТВ отмечено призом за самое активное сотрудничество с федерацией. Пожеланий и теплых слов звучало много. Более того, уже есть претенденты на номинации на следующий год. А потому добрая традиция сохранится и в 2025-м.