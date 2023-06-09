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Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе

09 июня 2023 18:22
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Юлия Силипицкая, корреспондент:
Продолжаем искать необычные виды спорта и спортсменов, которые ими занимаются. Мы приехали к очень интересным людям. Шахбокс.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-1

Питание в нашем виде спорта просто необходимо. Когда идет подготовка непосредственно к самому турниру, если нужно подогнать вес, соблюдаем диету. Исключить молочное, жирное. Это практически «зеленая диета».

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-4

Дмитрий Ермакович, чемпион мира по шахбоксу – 2022:
Я всегда очень любил спорт. За это огромное спасибо моему первому тренеру по шахматам. Он всегда запрещал заниматься только шахматами. Сначала я полюбил шахматы, затем я полюбил бокс. А когда узнал, что существует такой вид спорта, как шахбокс, решил, что это мое.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-7

Эльвира Ермакович, жена Дмитрия:
Мы сидим все вместе на диете. Я его поддерживаю, нет сладкого дома, я его не соблазняю никак, потому что нельзя. Я считаю, что я его лицо, он мое лицо. Мы должны быть взаимосвязаны. Она дает мне пару уроков бокса, мне нравится. Я бы хотела, чтобы он уделял мне больше внимания по поводу тренировочек.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-10

Хочу показать мой уголок здоровья. Здесь есть буквально все, чтобы нормально тренироваться, даже не посещая зал.

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Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-13

Первый успех – мы поехали с Сергеем Рабчиком и победили. Это с чемпионата мира третье место, 2019 год. И вот 2022 год. Кстати, не проводилось больше чемпионатов.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-16

Это в Турции проходило, четвертый чемпионат мира по шахбоксу был, где получилось выиграть.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-19

Юрий Сацук, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов:
Я пятикратный чемпион мира по кикбоксингу и таиландскому боксу. Я помогаю Диме готовиться к турниру по шахбоксу, потому что я умею играть в шахматы и боксировать.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-22

У нас обычно побеждает дружба или я.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-25

Для этого спорта нам нужны перчатки и шахматная доска.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-28

Он же просто скрытый ходячий талант Беларуси по шахматам.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-31

Все начинается с шахматного раунда, но перед этим спортсмены должны быть экипированы, то есть завязаны бинты, подготовлены к следующему раунду – боксу. Три минуты длится первый шахматный раунд. Если в партии ничего не решилось, то доску убирают в сторону, мы надеваем перчатки и начинаем боксировать.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-34

Для меня победа – это, конечно, основное, но в первую очередь качество. Я действующий чемпион мира, поэтому удержаться на вершине – основная задача.

Один из самых распространенных вопросов, у кого преимущество. У тех, кто сильнее в шахматах или в боксе? Дмитрий за кадром признался: мне главное – выстоять один раунд и победа у меня в кармане.

Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе-37

Популярность этого вида спорта в мире растет с каждым годом, и те, кто уже серьезно занимаются шахбоксом, считают, что он вполне сможет ворваться и в олимпийскую семью.

Вот что удалось узнать о малоизвестных видах спорта. Но на самом деле лучше не узнавать, а пробовать, чтобы неизвестное стало известным.

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# Спортивные игры # Юлия Силипицкая # Дмитрий Ермакович # Юрий Сацук # Фотофакт

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