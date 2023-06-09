Шахматисты на боксёрском ринге. Думаете, это невозможно? Рассказываем о шахбоксе

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Продолжаем искать необычные виды спорта и спортсменов, которые ими занимаются. Мы приехали к очень интересным людям. Шахбокс.

Питание в нашем виде спорта просто необходимо. Когда идет подготовка непосредственно к самому турниру, если нужно подогнать вес, соблюдаем диету. Исключить молочное, жирное. Это практически «зеленая диета».

Дмитрий Ермакович, чемпион мира по шахбоксу – 2022:

Я всегда очень любил спорт. За это огромное спасибо моему первому тренеру по шахматам. Он всегда запрещал заниматься только шахматами. Сначала я полюбил шахматы, затем я полюбил бокс. А когда узнал, что существует такой вид спорта, как шахбокс, решил, что это мое.

Эльвира Ермакович, жена Дмитрия:

Мы сидим все вместе на диете. Я его поддерживаю, нет сладкого дома, я его не соблазняю никак, потому что нельзя. Я считаю, что я его лицо, он мое лицо. Мы должны быть взаимосвязаны. Она дает мне пару уроков бокса, мне нравится. Я бы хотела, чтобы он уделял мне больше внимания по поводу тренировочек.

Хочу показать мой уголок здоровья. Здесь есть буквально все, чтобы нормально тренироваться, даже не посещая зал. Что будет, если совместить гандбол, ролики и баскетбол? Вот какой необычный вид спорта есть в Беларуси – подробности.

Первый успех – мы поехали с Сергеем Рабчиком и победили. Это с чемпионата мира третье место, 2019 год. И вот 2022 год. Кстати, не проводилось больше чемпионатов.

Это в Турции проходило, четвертый чемпионат мира по шахбоксу был, где получилось выиграть.

Юрий Сацук, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов:

Я пятикратный чемпион мира по кикбоксингу и таиландскому боксу. Я помогаю Диме готовиться к турниру по шахбоксу, потому что я умею играть в шахматы и боксировать.

У нас обычно побеждает дружба или я.

Для этого спорта нам нужны перчатки и шахматная доска.

Он же просто скрытый ходячий талант Беларуси по шахматам.

Все начинается с шахматного раунда, но перед этим спортсмены должны быть экипированы, то есть завязаны бинты, подготовлены к следующему раунду – боксу. Три минуты длится первый шахматный раунд. Если в партии ничего не решилось, то доску убирают в сторону, мы надеваем перчатки и начинаем боксировать.

Для меня победа – это, конечно, основное, но в первую очередь качество. Я действующий чемпион мира, поэтому удержаться на вершине – основная задача. Один из самых распространенных вопросов, у кого преимущество. У тех, кто сильнее в шахматах или в боксе? Дмитрий за кадром признался: мне главное – выстоять один раунд и победа у меня в кармане.