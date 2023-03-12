Сезон для «Динамо» завершён. Как минчане вылетели из Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» вновь споткнулся об 1/4 финала плей-офф стадии Кубка Гагарина. Но пошуметь на этот раз вышло как следует. После окончания регулярки столичная дружина влезла в последний вагон и продолжила выступление в нокаут-раунде. Соперником, как и в сезоне 21/22, стал не нуждающийся в представлении СКА. Но вот результат сейчас вышел немного иным. Если в 2022 году «зубры», хоть и упорно боролись, но не смогли взять у питерцев ни одного матча в серии. То сейчас удалось показать зубы и выиграть дважды, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Стартовый матч – выездной для белорусов. Но даже чужие трибуны не помешали им сотворить сенсацию. Первые два периода коллективы проверяли друг друга на прочность. За заброшенными шайбами тут же следовал ответ. А в заключительной двадцатиминутке дружины прорвало. Они оформили шесть взятий ворот на двоих. Не обошлось и без драматичной развязки. Буквально за минуту до финала встречи хозяева сократили счет до минимального. Но точку поставил наш Владимир Алистров, забив шестой гол в матче и записав в свой актив дубль.

Владимир Алистров, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Все говорили, что можно спокойно играть с такой командой, что, собственно, мы и делали.

Никита Пышкайло, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Такая нервная концовка, но победа есть победа.

А вот во втором матче поводов для радости было уже меньше. СКА, собравшись с силами, обрушило на минчан всю свою мощь, забросив три безответные шайбы уже в первом периоде. Земляки смогли поразить ворота питерцев дважды. По разу во второй и третьей двадцатиминутках. Но угнаться за оппонентом на этот раз не вышло. Как итог – досадное поражение, а счет в серии сравнялся – 1:1.

Олег Пожиган, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Двоякие ощущения. Если честно – немножко грустно, но надо делать выводы и идти дальше.

Третья игра серии обернулась для «зубров» катастрофой. А для болельщиков «Динамо» – фильмом ужасов. Домашние трибуны наблюдали, как команда Ротенберга не оставляет подопечным Вудкрофта и шанса. Хоккеисты СКА отметились четырьмя безответными голами и вырвались в серии вперед.

Артем Демков, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Очень тяжелая для нас игра. Скажу, что не самую лучшую игру показали в этой серии.

Илья Шинкевич, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Не смогли забить. Конечно, если не забиваешь, сложно выиграть.

Но времени на переживания и грусть не было. Впереди ждал четвертый матч. И динамовцы подошли к нему в отличной форме. Первые два периода прошли спокойно и без голов. А в заключительном отрезке «зубры» смогли реабилитироваться перед родными зрителями. Четырежды они пробили голкипера СКА, пропустив при этом только дважды. Заслуженная победа – и вновь ничья в серии.

Пятый поединок проходил в Санкт-Петербурге. И вновь обернулся неудачей для белорусов. «Армейцы» доминировали и забросили в наши ворота целых шесть шайб. «Зубры» смогли трижды ответить, но отыграться не вышло. Вновь российская дружина вышла вперед. А права на ошибку у команды Вудкрофта уже не осталось.

Решающая для «Динамо» игра проходила в Минске. И от нее зависело все. Поражение означало, что сезон для команды закончился. А победа давала шанс побороться за выход во второй раунд Кубка Гагарина в седьмом матче серии. Земляки бодро стартовали. Уже на второй минуте Алистров вывел коллектив вперед. И это при игре в меньшинстве. Но ответ не заставил себя ждать. На перерыв ушли со счетом 2:1 в пользу СКА. Во втором периоде вновь сыграло меньшинство минчан. Цифры на табло сравнял Сергей Сапего. Но и питерцы сдаваться не планировали. Им удалось поразить наши ворота еще дважды, но на этот раз, увы, ответа не последовало. Белорусы уступили 2:4 и выбыли из борьбы за главный трофей.

Алексей Колосов, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Обидно завершать сезон. У нас в этом году подучилась хорошая серия со СКА.

Сергей Сапего, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Некое опустошение такое. Нужно выдохнуть и посмотреть на весь сезон в целом. Мы старались, бились и сделали все возможное.