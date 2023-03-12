Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачёте Кубка Содружества по биатлону!

Главная спортивная новость утра 12 марта. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сохранить высокое место в генеральной классификации ей удалось после масс-старта.

Наша спортсменка выходила на дистанцию с солидным преимуществом.

Даже если бы ближайшая преследовательница стала чемпионкой этой гонки, Алимбековой-Смольской было достаточно просто финишировать и набрать баллы, чтобы все равно сохранить желтую майку лидера.

Последний в сезоне забег выдался для белоруски непростым. Особенно в стрелковом компоненте. У нее четыре промаха на огневых рубежах. Но скорости хватило, чтобы не отстать от соперниц, финишировать на шестой позиции и выиграть Кубок Содружества.