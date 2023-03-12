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Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачёте Кубка Содружества по биатлону!

12 марта 2023 08:04
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Главная спортивная новость утра 12 марта. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сохранить высокое место в генеральной классификации ей удалось после масс-старта.

Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачёте Кубка Содружества по биатлону!-1

Наша спортсменка выходила на дистанцию с солидным преимуществом.

Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачёте Кубка Содружества по биатлону!-4

Даже если бы ближайшая преследовательница стала чемпионкой этой гонки, Алимбековой-Смольской было достаточно просто финишировать и набрать баллы, чтобы все равно сохранить желтую майку лидера.

Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачёте Кубка Содружества по биатлону!-7

Последний в сезоне забег выдался для белоруски непростым. Особенно в стрелковом компоненте. У нее четыре промаха на огневых рубежах. Но скорости хватило, чтобы не отстать от соперниц, финишировать на шестой позиции и выиграть Кубок Содружества.

Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачёте Кубка Содружества по биатлону!-10

Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачёте Кубка Содружества по биатлону!-12

На этом соревновательный день не завершается. В полдень отношения в гонке с массовым стартом начнут выяснять мужчины.

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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