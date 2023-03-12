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Никита Лобастов стал бронзовым призёром масс-старта на Кубке Содружества в Тюмени

12 марта 2023 11:01
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12 марта на соревнованиях по биатлону в Тюмени белорусские спортсмены порадовали в масс-старте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отсутствие лидера команды высокого результата добился Никита Лобастов.

Никита Лобастов стал бронзовым призёром масс-старта на Кубке Содружества в Тюмени-1

Никита Лобастов стал бронзовым призёром масс-старта на Кубке Содружества в Тюмени-3

Спортсмен отстрелялся всего с одной осечкой и благодаря быстрому ходу финишировал на третьем месте, завоевав бронзу финальной гонки Кубка Содружества, который состоялся в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Никита Лобастов стал бронзовым призёром масс-старта на Кубке Содружества в Тюмени-6

Динара Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества по биатлону. Подробности здесь.

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# Биатлон # Никита Лобастов # Фотофакт

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