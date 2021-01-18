Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

Большую семью пилотов, штурманов, механиков, слесарей и техников в Национальном аэропорту ждали представители завода, близкие и родные. Несмотря на то, что в 2021-м без подиума, встречали делегацию по-чемпионски.

В нынешнем «Дакаре» огромное число сходов: из 44 стартовавших грузовиков до финиша добрались лишь 20. В их числе и белорусский экипаж Алексея Вишневского. Завершив первый этап на 17-й позиции, Алексей планомерно подбирался к позициям повыше, коллекционируя заезды на подиумы. По итогу в общем зачете наш пилот финишировал шестым, уступив победителю – российскому «КАМАЗ-мастеру» – 2 часа 16 минут. Это лучшее достижение Алексея за все годы участия.

Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Не ожидали своего темпа, мы не знали, как поведут себя соперники, потому что в условиях жесткой пандемии в этом году у нас не было соревнований, сравниться с темпом конкурентов мы не могли никак. Но в целом, когда мы проехали первый этап, поняли, что мы конкурентоспособны с Сергеем, мы боролись до конца.

Я не сказал бы, что он был самым трудным «Дакаром», но, вы видите, значит он был непростой, если из 42 грузовиков только 20 финишировали.