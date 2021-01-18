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Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

18 января 2021 17:49
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Новости Беларуси. Горячие пески Саудовской Аравии они сменили на суровые белорусские морозы. Команда «МАЗ-СПОРТавто» вернулась в Беларусь после соревнований «Дакар-2021», сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»-1

Большую семью пилотов, штурманов, механиков, слесарей и техников в Национальном аэропорту ждали представители завода, близкие и родные. Несмотря на то, что в 2021-м без подиума, встречали делегацию по-чемпионски.  

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»-4

В нынешнем «Дакаре» огромное число сходов: из 44 стартовавших грузовиков до финиша добрались лишь 20. В их числе и белорусский экипаж Алексея Вишневского. Завершив первый этап на 17-й позиции, Алексей планомерно подбирался к позициям повыше, коллекционируя заезды на подиумы. По итогу в общем зачете наш пилот финишировал шестым, уступив победителю – российскому «КАМАЗ-мастеру» – 2 часа 16 минут. Это лучшее достижение Алексея за все годы участия.  

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»-7

Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Не ожидали своего темпа, мы не знали, как поведут себя соперники, потому что в условиях жесткой пандемии в этом году у нас не было соревнований, сравниться с темпом конкурентов мы не могли никак. Но в целом, когда мы проехали первый этап, поняли, что мы конкурентоспособны с Сергеем, мы боролись до конца.

Я не сказал бы, что он был самым трудным «Дакаром», но, вы видите, значит он был непростой, если из 42 грузовиков только 20 финишировали.    

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»-10

Еще один белорусский экипаж под управлением неоднократного призера «Дакара» Сергея Вязовича отлично начал нынешний ралли-рейд, выиграв пролог и заняв первое и третье места на этапах. Но развить успех не получилось. Экипаж столкнулся с техническими проблемами на четвертом и пятом отрезках. В грузовике Вязовича случились проблемы с автоматической коробкой передач. Эта поломка привела к снятию экипажа после пятого этапа гонки.  

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»-13

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Этот год однозначно прорыв в плане технического оснащения – это наша конструкция автомобиля и также выступление Алексея Вишневского. Мы можем теперь четко понимать, что та работа, которую мы проделали в течение пяти лет, про которую мы всегда говорили, что хотели бы иметь, как и соперник, ровные по силе, по скорости экипажи. На сегодня два экипажа таких у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных.     

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»-16

Самая престижная ралли-гонка проходит уже в 43-й раз. Во второй раз в своей истории гонщики соревнуются в Саудовской Аравии. В этом году экипажи преодолели 4767 километров по песчаным и каменистым участкам.  

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Сергей Вязович # Фотофакт

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